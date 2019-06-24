Том Харді вдруге стане "Веномом": актора затвердили на роль Едді Брока

Знаменитий британський кіноактор Том Харді вдруге постане в амплуа журналіста Едді Брока, який через інопланетний паразит-симбіот має здатність перетворюватись у Венома. Інформацію підтвердила продюсер картин Емі Паскаль.

Жінка зазначає, що дату початку зйомок сиквелу "Венома" поки що не призначили, однак фанати вже можуть перебувати у солодкому очікуванні улюбленого актора та героя.

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Я можу сказати, що Том Харді повернеться, чудово втіливши на екрані роль цього персонажа так, як не зміг би ніхто інший. Коли ми думаємо про Венома, ми не можемо уявити нікого іншого, крім Тома Харді, який сидить в цій ванні з лобстерами…,

– потішила новиною Паскаль.



Том Харді в ролі Венома (Едді Брока) / Кадр з фільму

Що відомо про фільм "Веном"?

Згідно із сюжетом, Веном є антагоністом (ворогом) у всесвіті героя Людини Павука. Але до того часу, поки чоловік перетворився в інопланетне створіння, він, Едді Брок, працював журналістом. Але після низки невдач на роботі, у сімейному та особистому житті, а також після діагностування раку він втрачає віру в себе. Під час одного розслідування він підхоплює "вірус" та відчуває незворотні зміни у своєму організмі.

Режисером фільму кіностудії Marvel став Рубен Флейшер, який на основі коміксів створив доволі успішну кінострічку – вона посіла шосте місце серед найбільш касових картин 2018 року – 851,3 мільйона доларів у світовому прокаті. Прем'єра фільму в Україні відбулась 4 жовтня 2018 року.

"Веном": дивитись трейлер фільму онлайн