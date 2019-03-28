Том Круз заборонив екс-дружині Ніколь Кідман приходити на весілля сина

Син голлівудської акторки Ніколь Кідман 24-річний Коннор Круз збирається одружитися. Однак його матері на весіллі не буде, адже колишній чоловік актриси Том Круз категорично заборонив запрошувати Ніколь.

Як відомо, Ніколь Кідман, бувши в шлюбі з Томом Крузом з 1990 року, усиновила двох дітей – сина Коннора Ентоні і доньку Ізабеллу. Згодом у 2001 році Кідман і Круз розлучилися. Як повідомляє видання Radar Online, наразі Том зовсім не бажає знатися з екс-дружиною і порвав усі їхні відносини.

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Так, син Коннор має намір одружитися з італійкою на ім'я Сільвія, яка є послідовницею саєнтології. Додамо, що сам Том Круз і двоє прийомних дітей Конор та Ізабелла також є прихильниками цього вчення.

Відтак син отримав повне схвалення від батька Тома і вже розпочалася підготовка до весілля.

Том заборонив запрошувати Ніколь. І його слово – закон. Коннор, який боїться перед батьком, підкорився,

– повідомляє джерело.



Коннор Круз / Getty Images

Раніше Кідман заявляла, що підтримує вибір дітей – бути саєнтологами.

"Вони дорослі, здатні приймати рішення самостійно. Вони зробили свій вибір – бути саєнтологами. Моє завдання як матері – тільки любити їх. Незалежно від того, чим займається дитина, вона повинна знати, що я люблю її і завжди відкрита", – зазначила Ніколь Кідман.

Що таке саєнтологія?Це новий релігійний рух, заснований у США. Вперше він виник у 1950-их роках. Сама релігія, яку заснував письменник Рон Габбард, включає філософію і техніку духовного вдосконалення. Вчення, написане літератором, має прихильників у 100 країнах світу та вважається найконфліктнішим.