Щороку 30 травня у світі відзначають День жіночої емансипації. З цієї нагоди журналісти LifeStyle 24 підібрали найцікавіші серіали, які неодмінно сподобаються кіноманам.

Сучасні жінки, як супергероїні, можуть робити неможливе. Вони не тільки взірцеві мами та дружини, а ще й успішні професіонали своєї справи. За останні 5 років жінки ставали героїнями рейтингових серіалів, які підкорили кіноманів тонким гумором, стилем, а також заплутаним та динамічним сюжетом. Від комедій до драм і детективів – серіали про жінок зможуть вас здивувати, переконані журналісти LifeStyle 24. Не вірите – тоді обирайте один із нашої тематичної добірки.

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"Ранкове шоу"

Рік виходу – 2019 і до сьогодні

Рейтинг IMDb – 8,4

Кількість серій – 11

Головні актори: Дженніфер Еністон, Різ Візерспун, Стів Керелл, Ґуґу Мбата-Ро, Бел Паулі, Біллі Крудап, Марк Дюпласс, Карен Піттман, Дешон Террі, Джек Дейвенпорт

В час, коли жінки не бояться публічно говорити про сексуальні домагання, прогнозованою була поява серіалу, який теж покаже цю історію.

За сюжетом "Ранкового шоу", Алекс Леві багато років веде популярну телепередачу. Її незмінним колегою є ведучий Мітч Касслер. Чоловіка несподівано звільняють з роботи через харасмент, а Алекс тепер повинна боротись за своє крісло з новою зіркою – Бредлі Джексон.

Дивіться трейлер до серіалу "Ранкове шоу": відео

"Чому жінки вбивають"

Рік виходу – 2019 і до сьогодні

Рейтинг IMDb – 8,3

Кількість серій – 10

Головні актори: Люсі Лью, Джинніфер Гудвін, Александра Даддаріо, Сем Джагер, Кірбі Хауел-Баптіст, Сейді Кальвано, Рід Скотт, Джек Девенпорт

В одному розкішному маєтку, однак в різні часи, живуть сімейні пари. Троє жінок – домогосподиня 60-их Бет Енн, світська левиця з 80-их Симона і успішна сучасна адвокатка Тейлор – мають труднощі у шлюбі. Та що змусить їх переступити закон і хто стане їхньою жертвою – автори цікавого серіалу триматимуть в інтризі до кінця.

Дивіться трейлер до серіалу "Чому жінки вбивають": відео

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"Життя матрьошки"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,9

Кількість серій – 16

Головні актори: Наташа Лайонн, Грета Лі, Юл Васкес, Чарлі Барнетт, Елізабет Ешлі

Динамічний і дуже цікавий серіал про дівчину, яка застрягла в петлі часу. Надя святкує свій день народження, після чого помирає внаслідок аварії. Однак дівчина не покидає світ, а повертається у момент, коли хотіла піти з вечірки. Як би вона не хотіла врятуватись, смерть їй не обманути. Тому Наді треба буде з'ясувати, чому все так стається. І відповідь вам сподобається!

Дивіться трейлер до серіалу "Життя матрьошки": відео

"Вбиваючи Єву"

Рік виходу – 2018 і до сьогодні

Рейтинг IMDb – 8,3

Кількість серій – 25

Головні актори: Сандра О, Джоді Комер, Фіона Шоу, Даррен Бойд, Овен Макдоннелд, Кім Бодніа

Детективний серіал "Вбиваючи Єву" змусить попереживати за головних героїнь та допоможе зрозуміти двох кардинально різних жінок. А ще тут розкрите припущення, що хитру злочинницю зможе піймати тільки інша жінка.

За сюжетом, працівниця MI5 Єва Поластрі намагається впоратись з побутовими труднощами і страждає від невпевненості у собі. Проте саме вона натрапляє на слід безжальної вбивці Вілланель. Погоня за законопорушницею переросте в одержимість, а жінки не один раз зустрінуться віч-на-віч.

Дивіться трейлер до серіалу "Вбиваючи Єву": відео

"Хороші дівчата"

Рік виходу – 2018 і до сьогодні

Рейтинг IMDb – 7,9

Кількість серій – 35

Головні актори: Крістіна Хендрікс, Ретта, Мей Вітман, Ріно Вілсон, Менні Монтана, Меттью Ліллард

У центрі серіалу "Хороші дівчата" – історія трьох домогосподарок, які мають скрутне матеріальне становище. Коли жити нема за що, вони наважуються на відчайдушний крок: озброївшись іграшковими пістолетами своїх дітей, матусі вирушають грабувати супермаркет. Прибуток був більшим, аніж очікували головні героїні, але на цьому вони вирішили не зупинятись.

Дивіться трейлер до серіалу "Хороші дівчата": відео

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"Дивовижна місіс Мейзел"

Рік виходу – 2017 і до сьогодні

Рейтинг IMDb – 8,7

Кількість серій – 27

Головні актори: Рейчел Броснаген, Майкл Зеген, Алекс Борштейн, Тоні Шалуб і Марін Гінкль

Серіал розказує кумедну історію Міріам Мейзел, яка намагається бути бездоганною дружиною та мамою. Однак чоловік все ж вирішує піти від неї. Що робити жінці, яка не має роботи, куди їй йти в такому випадку? Після докорів батьків Міріам вирушає в бар, де її коханий виступав з невдалими стендапами. На сцені вона розповідає свою історію, яка доводить глядачів до сліз. Відтак у місіс Мейзел є шанс стати успішним гумористом та поборотись з чоловіками за місце у шоу-бізнесі.

Цей серіал створений у стилі 50-их років, тому глядачів з перших кадрів захопить неперевершений стиль головної героїні. Окрім цього, автори проєкту з гумором показали проблеми молодої сім'ї та прагнення жінки займатись улюбленою справою.

Дивіться трейлер до серіалу "Дивовижна місіс Мейзел": відео

"Велика маленька брехня"

Рік виходу – 2017-2019

Рейтинг IMDb – 8,5

Кількість серій – 14

Головні актори: Різ Візерспун, Ніколь Кідман, Шейлін Вудлі, Александр Скашгорд, Адам Скотт, Зої Кравітц, Джеймс Таппер, Джеффрі Нордлінг, Лора Дерн

У серіалі "Велика маленька брехня" прекрасне все! Топові голлівудські акторки, які настільки переконливо грають, що не виникає і сумнівів у правдивості історії, а також сам сюжет, який приковує з перших епізодів.

Все починається з того, що на благодійному балу у школі стається вбивство. Глядач не підозрює ані хто став жертвою, ані хто ж наважився на зухвалий злочин. А далі творці серіалу "Велика маленька брехня" відкривають одну за одною події, які передували цьому. Все зав'язано довкола 4 матерів, які дивним чином причетні до трагедії.

Дивіться трейлер до серіалу "Велика маленька брехня": відео

"Розповідь служниці"

Рік виходу – 2017 і до сьогодні

Рейтинг IMDb – 8,5

Кількість серій – 46

Головні актори: Елізабет Мосс, Джозеф Файнс, Івонн Страховскі, Алексіс Бледел, Мадлен Брюер, Енн Дауд

За сюжетом, у майбутньому тільки одиниці жінок зможуть народжувати дітей. Тоталітарна країна, владу якої захопили військові, вирішує створити окрему касту служниць, яка займається продовженням роду. Головна героїня Джун теж потрапляє у рабство та має стати сурогатною мамою для офіцера.

Цей серіал аж ніяк не для слабкодухих. Однак після перегляду однієї ж серії неможливо відкласти стрічку на потім. І хоч відео містять сцени жорстокості, вони змушують задуматись про багато проблем сучасного суспільства.

Дивіться трейлер до серіалу "Розповідь служниці": відео

"Телефоністки"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 7,7

Кількість серій – 44

Головні актори: Ана Фернандес, Надя де Сантьяго, Бланка Суарес, Меггі Сівантос

Серіал перенесе глядача у 1920 роки в Мадрид. Чотири кардинально різні жінки працюють операторами. Вони живуть у час, коли про кар'єру могли думати тільки чоловіки. Однак четверо жінок не виконують ці правила та підтримують одна одну в боротьбі за свою долю та права.

Дивіться трейлер до серіалу "Телефоністки": відео

"Корона"

Рік виходу – 2016 і до сьогодні

Рейтинг IMDb – 8,7

Кількість серій – 41

Головні актори: Клер Фой, Метт Сміт, Ванесса Кірбі, Айлін Еткінс, Джеремі Нортем, Вікторія Гамільтон, Алекс Дженнінґс, Лія Вільямс, Бен Майлз, Ґреґ Вайз, Джаред Гарріс

Біографічний серіал "Корона" розкаже історію однієї з найвідоміших жінок світу – королеви Єлизавети ІІ. Після того, як Її Величність зійшла на престол, їй доведеться прийняти не одне складне рішення. Сильна жінка повинна буде не тільки боротись за монархію, але й за свій шлюб.

Дивіться трейлер до серіалу "Корона": відео