Топ-10 безглуздих питань, які всіх дратують: відеоблог Маші Єфросиніної

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна активно веде свій YouTube-канал, на якому розповідає про звичайні буденні речі та проблеми, з якими стикається кожна людина. У знаменитості є постійна рубрика "Питання-відповідь", в якій вона розповіла про найбільш безглузді питання, які можуть поставити будь-кого у некомфортне становище.

Про це Маша розповіла у своєму відеоблозі на YouTube-каналі.

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На думку Маші, ці питання потрібно назавжди забути зі своєї лексики, адже за допомогою них людина, яку питають, одразу опиняється у незручному становищі.

Топ-10 безглуздих запитань, які всіх дратують

Чому у Вас досі немає дітей?

"Це стосується лише Вас. Ніхто не повинен порушувати Ваш простір. Тому якщо у вас є бажання поставити таке запитання, краще закрийте рот. Якщо ж це спитали Вас – наберіться сміливості і скажіть, що це нетактовно", – зазначила Маша Єфросиніна.

Скільки ти заробляєш?

"Це особиста справа людини. Він ніколи не відповість Вам чесно, тому що буде шокований, вибитий з рівноваги і так далі. Як мінімум, він може Вам нахамити. Максимум – пошле".

Коли ти вже вийдеш заміж?

"Яка Ваша справа? Завжди було цікаво, що в голові у таких людей. Таке враження, що просто їм дуже цього хочеться, але ніхто не бере".

Що тобі подарували на день народження?

"Головна цінність подарунків є не вартість, а емоції, пам'ять і своя хімія, яка відбувається між двома людьми".

Що ти з собою зробила?

"Жінки, які ставлять Вам таке питання, автоматично підписують Вам діагноз у тому, що Ви не здатні займатися спортом, правильно харчуватися, йти на пробіжку, що ви не контролюєте все для того, щоб так виглядати... Я не хочу вступати в будь-який діалог з таким співрозмовником... Це звучить образливо".

Дивіться відеоблог Маші Єфросиніної "Питання, які дратують кожного":