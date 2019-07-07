Топ-3 найсміливіші образи Селін Діон в Парижі
Популярна співачка Селін Діон продовжує підкорювати Францію публічними виходами. Днями зірка привернула увагу всіх фотографів незвичними вбраннями, які відзначились пікантністю.
У 51 рік Селін Діон не відмовляється від експериментів зі стилем та з легкістю приміряє дуже екстравагантні вбрання. Однак її буденні виходи – це всього лише підготовка до улюбленої події року – Тижня моди в Парижі. Подія вже добігає до завершення, тому журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати три найбільш сміливі образи поп-діви.
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Сукня від Iris Van Herpen
В один із перших днів Тижня моди Селін Діон вирішила прийти на показ кутюрної колекції бренду Iris Van Herpen. Символічно співачка показала, наскільки талановитою є дизайнер, вбравши одну з її сюрреалістичних суконь.
Вбрання було ледь помітне на Селін Діон, а місцями всі учасники заходу могли побачити оголені частини тіла артистки. До образу вона підібрала босоніжки та діамантові сережки.
Селін Діон в Парижі / Фото Getty Images
Жовта спідниця з піджаком
В інші дні фешн-події Селін Діон підкорювала Францію красою своїх засмаглих струнких ніг. Так, для звичайної прогулянки містом співачка вбрала повітряну жовту спідницю, яку доповнила ретро-піджаком та різними туфлями. Виглядала Селін Діон стильно та дуже ефектно.
Селін Діон / Фото Getty Images
Селін Діон / Фото Getty Images
Вбрання від Alexandre Vauthier
Та, мабуть, першість в списку найефектнішого та пікантного вбрання Селін Діон отримає сукня від Alexandre Vauthier. У розкішному міні-одязі кольору айворі вона завітала на показ автора її образу. В сукні Селін Діон мала приголомшливий вигляд, однак ледь не світила своєю білизною.
Селіон Діон в сукні Alexandre Vauthier / Getty Images
Селіон Діон в сукні Alexandre Vauthier / Фото Getty Images
Приголомшлива Селін Діон / Фото Getty Images