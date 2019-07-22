Топ-5 аксесуарів пляжного літа: поради стиліста

Літня пора – це чудовий шанс підібрати образ для відпочинку. Адже ефектною хочеться виглядати не тільки на роботі чи під час прогулянок містом, а й упродовж відпустки. Приміром, на пляжі.

Беззаперечно: увагу присутніх біля озера чи моря приверне не лише купальник, в якому ви будете плавати і засмагати, а й доповнення до нього. Про топ-5 аксесуарів пляжної моди редакція LifeStyle24 поговорила зі стилісткою Kristina Laptso. Експертка із 15-річним досвідом роботи у фешн-індустрії розповіла про перелік найвдаліших прикрас до вашого "луку" на пляжі й звернула увагу на те, яким тканинам і кольорам варто віддавати перевагу при підборі цих важливих деталей.

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"Якщо жінка грамотно одягає аксесуар, навіть під час відпочинку, це говорить про її впевненість та почуття смаку. Він є невід'ємним, бо може освіжити ваш купальник, незважаючи на те, що він із минулої колекції або носиться вами кілька років", – переконана вона. Також стилістка зазначає: серед тканин варто обирати шовк або сатин, а також бавовну, кольори ж мають бути яскравими. "Пастель відійшла на другий план. Тому дуже популярними останнім часом є фуксія, оранжевий та жовтий. Останній, зокрема, має широкий діапазон, починаючи з гірчичного, чим підкорює все більше модниць. Проте ніхто не забороняв класичні білий і чорний".

Тож якими є топ-5 аксесуарів пляжного літа-2019?

Обруч

Якщо ви не любите одягати на пляж капелюшки або ж відпочиваєте під парасолькою, ідеальним аксесуаром для вашого зібраного у хвостик, заплетеного чи розпущеного волосся стане обруч. "Він багатогранний – від тонкого й однотонного до широкого та з принтами, а ще личить майже кожній. Останнім часом помічаю: масового вжитку набули і шпилі, особливо з перлами. Якщо б я обирала такий аксесуар, то, мабуть, зупинилась би на індивідуальному кольорі чи формі", – каже Kristina Laptso.



Обруч – один з аксесуарів, який підкреслить ваш пляжний образ / Instagram / @tvoy_sharfik

Солом'яні канотьє

На вашій поличці вже з десяток головних уборів, у яких можна ніжитись на сонечку? Додайте до такої колекції ще один. Адже справжнім трендом літа-2019 є солом'яні канотьє. Капелюшки з неширокими крисами, прикрашені стрічками чи брошками, стануть ненав'язливим доповненням до вашого "луку". "Зокрема, світ своїми плетеними канотьє на початку липня в Парижі підірвав український дизайнер головних уборів Руслан Багінський (колекція "Стожари" – LifeStyle24). Ще один вдалий, я б сказала навіть універсальний аксесуар, який підійде і для пляжу, – шовкова хустина. Нею ви можете зав'язати як волосся, так і "ручки" сумки, яку берете на відпочинок", – переконана стилістка.



Солом'яні канотьє – тренд пляжної моди / Instagram / @chapeaukiev

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Окуляри

Із цим аксесуаром не виникає сумнівів, особливо в спекотну літню пору. Вони не лише захищають від ультрафіолету, а й вдало підкреслюють риси вашого обличчя. "Зараз на них роблять акцент, адже різноманіття форм вражає: від максимально круглих, які "затуляють" чи не все обличчя, до квадратних у ретро-стилі. А також метелики, лисички чи просто круглі. Однак їх варто підбирати грамотно, зважаючи на цілісність образу", – радить експертка зі стилю.



Окуляри стануть виграшною деталлю у вашому пляжному образі / Pixabay

Маленькі перстеники

Руки – ще одна частина тіла, яку гріх не прикрасити аксесуаром. Навіть тоді, коли просто йдете ніжитись на березі моря. Kristina Laptso вважає, що акцент варто робити на пальцях: "Дуже красиво виглядає, коли ви одягнете на фаланги пальчиків маленькі перстені. Якщо хочете, то на одному пальці можете розмістити по два-три перстеники. На щастя, вони доступні, а їхній вибір – широкий".



Маленькі персні підкреслять ваші пальці рук / Pixabay

Солом'яна сумка

Мабуть, це ще один плетений аксесуар, який має повноцінне право оселитись у вашій шафі, а також стати незамінною частиною пляжного образу. В ній зручно буде носити як засоби для засмаги, так і перекуси. "Помітила, що вибором солом'яної сумки дівчата намагаються донести легкість. Адже такі моделі практичні, мають мінімум застібок. Однак до неї я б додала ту ж шовкову хустинку чи дві-три, які би можна було заміняти", – ділиться експертка.



Плетена сумка стане практичною річчю на пляжі / Instagram / @sally_msk

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А який із аксесуарів на пляж обираєте ви? Діліться з нами у коментарях.