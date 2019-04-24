Топ-5 найкурйозніших ситуацій з вагітною Меган Маркл

Вкінці квітня у подружжя герцогів Сассекських з'явиться первісток. Та поки всі світові ЗМІ та прихильники королівської сім'ї в очікуванні радісної новини, журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, якими курйозами відзначилась Меган Маркл під час своєї вагітності.

Менше, ніж за рік Меган Маркл стала народною улюбленицею у Великобританії. Тому дружина принца Гаррі отримує чималу увагу громадськості під час кожного публічного виходу, а ЗМІ ретельно стежать за всіма подіями, що відбуваються за участю герцогині Сассекської. Особливо після оголошення про вагітність до Меган Маркл та її стосунків з принцом Гаррі були прикуті всі погляди.

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Та, як і будь-яка знаменитість, представниця королівської сім'ї не змогла уникнути курйозів. Журналісти LifeStyle 24 підібрали 5 найкумедніших ситуацій з вагітною Меган Маркл, які викликали сміх у читачів.

Акторська міміка

Мабуть, герцогиня Сассекська ще не забула про свою акторську кар'єру, тому перед камерами вона яскраво демонструє свої емоції. Це особливо було помітно на початку лютого 2019 року, коли вагітна Меган Маркл взяла участь у двох запланованих зустрічах – в Асоціації університетів Співдружності та Королівському національному театрі. Там журналісти зробили сотні фото, серед яких можна побачити гримаси Меган.





Кумедні фото вагітної Меган Маркл / Getty Images Кумедні фото вагітної Меган Маркл / Getty Images

Економія в королівській родині

Гардероб Меган Маркл приголомшує брендовими сукнями, але навіть у них герцогиня зуміла оконфузитись. Під час її першого міжнародного турне з принцом Гаррі журналісти помітили етикетку на сукні, яку герцогиня Сассекська забула відірвати. Вартість вбрання сягала 75 тисяч доларів, тому у мережі припустили, що представниця королівської родини красується в одязі та повертає його до крамниць.

За лічені хвилини помічники вагітної Меган виправили конфуз, а хейтери ще довго насміхались із герцогині.



Меган Маркл осоромилась на острові Тонга / Getty Images



Конфуз Меган Маркл / Getty Images

Прозора сукня

Та це не єдиний раз, коли вбрання підводило дружину принца Гаррі. Під час публічного виходу вона засвітила спідню білизну у прозорій плісированій спідниці.

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Меган Маркл / Getty Images

Нестримний сміх

Хоч Меган Маркл вже є представницею королівської родини, її американські звички залишились незмінними. Колишня акторка не слідує протоколу та яскраво виражає свій захват та не стримує гучного сміху. Під час візиту до навчального центру вона зареготала від несподіваного звуку: від сміху вагітна Меган Маркл зігнулась та трималась за живіт, що виглядало дуже кумедно.

Крадіжка на світському заході

Та не тільки Меган Маркл спричиняє конфузи. Принц Гаррі під час їх спільного виходу поцупив десерт, який приготувала його чарівна дружина. Це не залишилось непоміченим, а мережа й досі сміється із курйозних кадрів.

Дивіться відео, як принц Гаррі виніс випічку потай від Меган Маркл: