Топ-5 пісень запального Maluma, які варто послухати перед його концертом у Києві

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Maluma в Києві: 5 треків, які варто послухати
Maluma в Києві: 5 треків, які варто послухати / Прес-служба

Сьогодні, 8 липня, у Києві відгримить один з найбажаніших концертів року: запальний колумбієць Maluma виконає свої ритмічні пісні на сцені Палацу спорту. Це дебютний виступ популярного артиста в Україні, тому чимало вітчизняних прихильників вже в очікуванні вечора. Журналісти LifeStyle 24 підібрали 5 пісень з творчості Maluma, які додадуть вам літнього настрою.

Як відомо, Maluma – це один із найпопулярніших артистів світу. Його треки слухають мільйони любителів музики, тому ім'я запального співака перебуває на вершинах престижних чартів. У рамках свого світового турне Maluma погодився виступити і в Києві. Для колумбійського співака поїздка до України є дебютною, відтак у спілкуванні з Катериною Осадчою він зізнався, що дуже хвилюється, адже чув від своїх колег багато цікавих фактів про Київ. 

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Колумбієць розповів, що всі його друзі були вражені красою українок. Тому перше, на що зверне увагу співак під час запланованої екскурсії, це на дівчат. 

Скажу дуже відверто: усі тільки говорять про дівчат та жінок з України. Звичайно, я хочу прогулятись визначними місцями Києва. Але я із захопленням чекаю можливості побачити, які ж вони українські дівчата,
– з гумором зізнався Maluma у програмі "Світське життя".

Відкривати концерт Maluma буде популярна українська співачка Настя Каменських. З колумбійським співаком вона поки не знайома, однак поладнати з ним їй буде не складно, адже зірка вивчила рідну для артиста іспанську мову. 

За словами організаторів, Maluma представить меломанам свою нову програму та видовищне шоу з танцями і приголомшливими декораціями. Вже о 19 годині у Палаці спорту розпочнеться масштабний концерт, а поки журналісти LifeStyle 24 пропонують переслухати 5 треків запального колумбійця, які не тільки покращать вам настрій, але й змусять підтанцьовувати під гарячі ритми. 

Maluma – Corazon: дивіться спекотний кліп до пісні 

Maluma – 11 PM: дивіться кліп до пісні

Maluma – HP: дивіться кліп до пісні

Maluma – Felices Los 4: дивіться кліп до пісні

Madonna, Maluma – Medellín : дивіться кліп до пісні

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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