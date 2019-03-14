Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі

Салат – це не лише надзвичайно корисна страва, але й смачна та доступна. До того ж, це ще й чудовий спосіб наситити свій організм корисними речовинами без шкоди для фігури. LifeStyle 24 зібрав топ-5 рецептів весняних салатів, які, безумовно, закохають вас у себе. Також ви дізнаєтесь, як правильно обирати овочі для салатів та чому їх варто вживати тим, хто хоче схуднути.

Чому варто їсти салати

– Смачні та доступні. Салат – це настільки універсальна страва, що готуючи його, ви можете експериментувати та комбінувати безліч ваших улюблених інгредієнтів. До того ж, можна обрати сезонні складники, які будуть насичені поживними речовинами, а коштувати копійки.

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– Не нашкодять фігурі. У середньому салати мають 200 калорій в одній порції. Звичайно, якщо вони не приправлені щедро майонезом! Варто зазначити, що листовий салат (латук) містить багато клітковини та води, тому споживаючи його, ви будете зволоженими протягом усього дня, маючи лише 200 калорій у порції.

– Швидкі у приготуванні. Для тих, у кого зовсім не вистачає часу на приготування, салат буде справжньою знахідкою. Адже усі інгредієнти для салату можна легко знайти на полицях магазину, нарізати та змішати. На додачу заправити соусом і все.

Топ-5 рецептів корисних салатів

1. Салат з тунцем

​Інгредієнти:

– 1 банка консервованого тунця;

– 1 помідор;

– 2 яйця;

– 3-4 листи салату;

– 1 столова ложка оливкової олії.

Спочатку необхідно зварити яйця та залишити їх на декілька хвилин в холодній воді. Нарізати помідор, тунець та листя салату на невеликі шматочки. Додати порізані яйця та заправити олією. За смаком посолити, поперчити та додати лимонний сік. Також можна додати декілька оливок, проте слід пам'ятати, що вони висококалорійні, тож, не варто ними зловживати.



Салат з тунцем

2. Салат з редиски та бринзи з лимонною цедрою

​Інгредієнти:

– 1 пучок редиски;

– 3 огірки;

– 2 черешки селери;

– 50 грамів бринзи;

– 200 мілілітрів натурального йогурту;

– сік і цедра половини лимона;

– 3 столові ложки оливкової олії.

Спочатку треба порізати черешки селери, огірки та редис на довільні шматочки. В іншій мисці потрібно змішати оливкову олію, цедру і сік лимона. Потім додати натуральний йогурт, подрібнену бринзу, нарізану петрушку і кріп. Овочі та заправку треба ретельно перемішати. Такий салат перед вживанням варто настояти в холодильнику 15-20 хвилин.



Салат з редиски й бринзи з лимонною цедрою

3. Салат з куркою

​Інгредієнти:

– 1 куряче філе;

– 1-2 свіжих огірки;

– 4 помідори чері;

– 2-3 листя салату;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– гілочка петрушки або шпинату.

Відварене куряче філе треба нарізати довільними шматочками. Додати до нього порізані помідори, огірки та зелень, а також оливкову олію, потім ретельно перемішати. Спочатку на тарілку варто викласти листя салату, а зверху на них рівномірно розподілити овочі.



Весняний салат з куркою

4. Салат з кальмарами

​Інгредієнти:

– 4 кальмари;

– 10 перепелиних яєць;

– 1 болгарський перець;

– 4 огірки;

– 3-4 листи салату;

– 1 червона цибуля;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 1 чайна ложка лимонного соку.

Кальмари потрібно почистити, видалити тонку плівку і зварити в підкисленій лимонним соком воді до м'якості. Охолодити, нарізати кільцями або півкільцями. Потім зварити яйця та розрізати на четвертинки. Цибулю, перець та огірки помити й почистити, а також нарізати шматочками довільної форми. Салат можна порвати руками. Змішати овочі, яйця та кальмари, злегка посолити. Соєвий соус та лимонний сік змішати до однорідної маси й заправити ним салат.

Важливо: Кальмари треба класти в киплячу воду і готувати 2-3 хвилини, постійно перевіряючи їх готовність. Якщо кальмари переварити, вони стануть жорсткими. Та все ж і в цій ситуації можна зарадити – треба продовжувати варити кальмари 40-50 хвилин, а то й більше, і вони в результаті таки стануть м'якими.

5. Салат з ківі, яблуками й авокадо ​Інгредієнти:

– 1 яблуко;

– 1 авокадо;

– 1 лайм або лимон;

– 1 ківі;

– 2 столові ложки меду;

– 2 столові ложки подрібнених фісташок.

Рецепт цього салату сподобається любителям пікантного смаку. Для початку треба вимити всі фрукти та нарізати кубиками. Далі сік лайма чи лимона потрібно змішати з медом і цією заправкою полити фрукти. Завершити композицію подрібненими фісташками й гілочкою м'яти.

Як обрати овочі для салату

І наостанок декілька порад, аби страва була максимально смачною та корисною.

Завжди обирайте свіжі та сезонні інгредієнти.

Ніколи не готуйте салат заздалегідь, лише безпосередньо перед вживанням.

Заправляйте та підсолюйте салат перед подачею.

Якщо ви збираєтеся додати зелені боби, квасолю, морепродукти, курку, тобто ті інгредієнти, які повинні бути приготовлені заздалегідь, потурбуйтеся про те, щоб вони встигли охолонути, тільки після цього додайте їх до салату.

Смачного!