На "Новому каналі" завершився 15 випуск другого сезону "Топ-модель по-українськи", який вийшов 7 грудня 2018 року. Попереду у моделей – інтернаціональний тиждень. На всіх випробуваннях учасників занурюють у культури різних країн світу.

У 15 випуску шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон учасники мають зібрати шматки свого квитка. Наприкінці тижня троє найкращих відправляться у Грецію.

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Топ-модель по-українськи 2 сезон 15 випуск дивитися онлайн: хто отримає перший шматок квитка

Перше дефіле було присвячене Індії. Усі моделі були одягнені в Богів. Найкращим у цьому завданні став Дмитро. Хлопець вже на крок ближче до фіналу, тож саме він виборов шматок квитка.

Соня Плакидюк влаштувала американську фотосесію – четвірка мала демонструвати настрій азартного життя Лас-Вегаса.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 15 випуск дивитися онлайн: хто потрапить на обкладинку глянцю

Разом зі мною роботу учасників будуть оцінювати фешн-редактор і головний редактор одного з крутих українських глянців. Експерти зі світу моди визначать найкращого, – роповіла Соня Плакидюк.

На учасників чекала парна фотосесія. Усі четверо мали фотографуватись один з одним. Найекстравагантнішою парою була Юля та Дмитро, які мали показати закоханих. Не обійшлось і без палких поцілунків. Діма не даремно старався – його назвали одним із найкращих.

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Топ-модель по-українськи 2 сезон 15 випуск дивитися онлайн: фотосесія на виліт

Ще одна учасниця, який справилася із завданням, – була Катя. Вони обоє будуть зніматись для обкладинки Cosmopolitan. Крім того, обоє учасників отримали шматки квитка.

Сергій теж приготував для моделей фотосесію. Вона була у стилі шаманів. На учасників чекала гра на вибування. Вони фотографувались парами, а слабший покидав майданчик. Виграє той, хто залишиться до кінця.

Несподівано для учасників та для Сергія, найкращою у цьому завданні стала Яна. Тож вона здобуває два шматки квитка. А ще одну третину отримує Юля.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 15 випуск дивитися онлайн: дефіле для чайної церемонії

Фінальне завдання цього тижня – дефіле. Дівчат одягнули в лялькові сукні, взули у витончені босоніжки, зробили голлівудські локони. А на голову одягли підноси. Учасники мають пройти з цілим сервізом на голові.

"У нас на головах замість капелюхів – підноси-тумбочки. На них може поміститися цілий чайний сервіз. Раз перечепишся, і дефіле зіпсоване", – розповіла Катя.

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Найкращою знову була Яна, тож вона зібрала весь квиток. Ще по шматочку квитків отримують Катя та Юля. А Дмитро залишається із своїми двома шматками.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 15 випуск дивитися онлайн: хто летить у Грецію

Усі четверо учасників показали дуже хорошу роботу. Тож цього тижня ніхто не відправляється додому. Усі четверо їдуть у Грецію.

Сергій Нікітюк – один із найкращих модельних скаутів України. Він відкрив багато нових облич у світі моди, серед яких топ-модель Жужі Іванюк.

Соня Плакидюк – одна з найуспішніших і затребуваних фешн-фотографів України. У її портфоліо роботи з L’officiel, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Костянтин Боровський – фахівець у чоловічій моді, учасник групи "АГОНЬ", творець власного бренду стрітстайл-одягу BRVSKI. Іван Дорн був в одязі з його колекції на "Х-Факторі". А у футболці "Чудотворець" від бренду BRVSKI Олександр Педан проводив танцювальний батл на Хрещатику під час другого сезону "Топ-модель по-українськи".

Ведуча проекту "Топ-модель по українськи" 2 сезон – всесвітньо відома топ-модель українського походження Алла Костромічева. В її послужному списку робота з модними домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; багаторазова поява на обкладинках журналів Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle. Тепер Алла буде присутня і на кастингах. Місія ведучої – допомогти експертам розібратися з безпрецедентною кількістю учасників.

"Топ-модель по-українськи"Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.