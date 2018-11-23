Топ-модель по-українськи 2 сезон 14 випуск: зміна правил та зйомка з Юлею Саніною

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Топ-модель по-українськи 14 випуск - дивитися онлайн 2 сезон
Топ-модель по-українськи 2 сезон 14 випуск / 24 Канал

На "Новому каналі" завершився 14 випуск другого сезону "Топ-модель по-українськи", який вийшов 30 листопада 2018 року. Цей тиждень присвячений репутації.

У 14 випуску шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон  експерти вводять нові правила – усі п'ятеро учасників отримали по 5 зірок кожен. За кожне невдале завдання моделі будуть втрачати зірку, а за успішне виконання – додатково заробляти бал.

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При чому втратити зірку дуже легко. Так, дівчата одягли дизайнерський одяг, та вирішили поїсти у цьому луці. Це дуже не сподобалось дизайнерові, тож Юля, Яна та Катя втратили по зірці.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 14 випуск дивитися онлайн: дефіле з собаками

Далі на учасників чекало дефіле. Вони мали пройтись парами разом із собакою. Найкращим на завданні був Дмитро, його вдалу роботу відзначила дизайнер, чий одяг вони представляли.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 14 випуск дивитися онлайн: повстання машин

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У наступному завданні моделі мають знімати рекламне відео. Вони рекламують "космічний ресторан". Кожного з учасників підвішують і води починають обертатись, як у невагомості. При цьому модель має не втратити страву, а також вдало прорекламувати ресторан.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 14 випуск дивитися онлайн: моделі накачали губи і груди

Наступне завдання цього тижня – теж дефіле. Звісно, просто пройтись по подіумі у моделей не вийде. Це комічний захід – на кожного з учасників почепили імпланти, які збільшують м'язи, груди і губи. Це дефіле мають показати, наскільки комічним та небезпечним може бути хірургічне втручання у свою зовнішність.

Цікаво, що у цьому завданні кожен з учасників додавав, або забирав зірку у конкурента.

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Останнє завдання на цьому тижня – це фотосесія. Зіркова гостя, що буде зніматись разом з моделями, – це вокаліста The Hardkiss Юля Саніна.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 14 випуск дивитися онлайн: фотосесія з Саніною 

Найкращим цього у цьому конкурсі був Єгор, а от Катя та Юля позбулись своїх зірочок. Та попри вдале завдання Єгор залишається на дні таблиці.

Яна мала в арсеналі кілька вдалих випробувань, зокрема зйомка із Юлею Саніною. Але вона не змогла втримати достатню кількість зірок, тож саме вона потрапляє до кімнати смутку.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 14 випуск дивитися онлайн: хто потрапив до кімнати смутку 

Єгор теж працював непогано. Але він був на дні турнірної таблиці, в його активі всього 2 зірки. Тож саме він склав компанію Яні у кімнаті смутку.

Битва за життя – це фотосесія. Яна та Єгор знімається у соціальній рекламі, щоб запобігти насильству у сім'ї. Першою знімалась Яна. В дитинстві її била рідна мати, тож вона вирішила відтворити емоцію, яку переживала в дитинстві. І кадр вийшов дуже сильний – до мурашок по тілу.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 14 випуск дивитися онлайн: учасників довели до сліз

Єгор так і не зміг видавити із себе ті емоції, які вимагав задум. Тож довелось кликати гримера, щоб хлопцеві додали штучні сльози.

А хто з учасників став кращим, чиє відео є емоційніше – вирішать звичайні глядачі. І люди більше повірили Яні, тож саме вона залишається у проекті.

Сергій Нікітюк – один із найкращих модельних скаутів України. Він відкрив багато нових облич у світі моди, серед яких топ-модель Жужі Іванюк.

Соня Плакидюк – одна з найуспішніших і затребуваних фешн-фотографів України. У її портфоліо роботи з L’officiel, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Костянтин Боровський – фахівець у чоловічій моді, учасник групи "АГОНЬ", творець власного бренду стрітстайл-одягу BRVSKI. Іван Дорн був в одязі з його колекції на "Х-Факторі". А у футболці "Чудотворець" від бренду BRVSKI Олександр Педан проводив танцювальний батл на Хрещатику під час другого сезону "Топ-модель по-українськи".

Ведуча проекту "Топ-модель по українськи" 2 сезон – всесвітньо відома топ-модель українського походження Алла Костромічева. В її послужному списку робота з модними домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; багаторазова поява на обкладинках журналів Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle. Тепер Алла буде присутня і на кастингах. Місія ведучої – допомогти експертам розібратися з безпрецедентною кількістю учасників.

"Топ-модель по-українськи"Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

Теги: LifeStyle
Джерело: Lifestyle
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