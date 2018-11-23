Топ-модель по-українськи 2 сезон 14 випуск

У 14 випуску другого сезону "Топ-модель по-українськи", що вийшов 30 листопада 2018 року на "Новому каналі", шоу покинув Єгор. Таким чином боротьбу за звання Топ-модель України продовжують 4 учасники.

У 14 випуску шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон Яна мала в арсеналі кілька вдалих випробувань, зокрема зйомка із Юлею Саніною. Але вона не змогла втримати достатню кількість зірок, тож саме вона потрапляє до кімнати смутку.

Єгор теж працював непогано. Але він був на дні турнірної таблиці, в його активі всього 2 зірки. Тож саме він склав компанію Яні у кімнаті смутку.

Битва за життя – це фотосесія. Яна та Єгор знімається у соціальній рекламі, щоб запобігти насильству у сім'ї. Першою знімалась Яна.

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В дитинстві її била рідна мати, тож вона вирішила відтворити емоцію, яку переживала в дитинстві. І кадр вийшов дуже сильний – до мурашок по тілу.

Єгор так і не зміг видавити із себе ті емоції, які вимагав задум. Тож довелось кликати гримера, щоб хлопцеві додали штучні сльози.

А хто з учасників став кращим, чиє відео є емоційніше – вирішать звичайні глядачі. І люди більше повірили Яні, тож саме вона залишається у проекті.

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Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе.



Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.