Топ-модель по-українськи 3 сезон 11 випуск: жорстокі випробування та несподіванка у фіналі

8 листопада відбувся 11 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". Цього тижня наймістичніший випуск. Цього тижня на дівчат чекає багато соціальних проєктів. На дівчат чекає багато емоційної роботи.

На цьому тижні у 3 сезоні "Топ-модель по-українськи" на перше завдання дівчат запрошував мім. Він прийшов у їхній модельний будинок. Учасниці очікували веселої постановки. Та мім показав дуже сумну історію та розчулив дівчат.

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Перше завдання на проєкті було у цирку. Та веселощів не буде. Дівчата будуть у ролі тварин, загнаних у клітку. Мета цього завдання не лише красиві фото, але й соціальний підтекст, що донести до людей про неприпустимість дресирування тварин для розваги.

Лев, пантера, мавпа, слон ... кожна дівчина мала показати окрему тварину. При чому моделі мали показати біль. Яку переживає тварина у клітці.

До речі, за завданням спостерігав головний редактор elle.man. Найбільше його вразила та надихнула робота Наталі. Тож вона отримає зйомку для цього видання.

Друге завдання цього тижня у Топ-модель по-українськи було надзвичайно екстремальне. Навіть експерти визнали, що це одне із найбільш небезпечних випробувань на проекті.

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На моделей чекало фешн-відео. Для цього зшили велетенську сукню і вона звисає на 10-поверховій будівлі. Зйомки відбуватимуться на висоті і в повітрі. Звісно, дівчата мали надійну страховку, але зі страхом висоти справились не всі.

Наталя, яка була найкращою у попередньому завданні, не справилась зі страхом та не відпрацювала зйомку. Дівчина залишилась без відео.

Третє завдання на Топ-модель по-українськи — дефіле. Та просто не дуже. Мета цього завдання — пройтись по доріжці між хейтерами. Цих хейтерів символізувала доріжка зі цвяхів. Більше того. То цій складній доріжці на дівчат будуть падати кульки з брудом.

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На найкращу модель у цьому завданні теж чекає цінний приз. Вона зніметься у кліпі Артема Пивоварова.

Найкращою Артем вибрав Мальвіну — вона показала дуже впевнене дефіле та потужну енергетику.

У кімнату смутку потрапила Наталя. І це стало певною несподіванкою, адже перше завдання на Топ-модель по-українськи Наталя виграла. Експерти назвали її найкращою і саме їй віддали зйомку для elle.man. Та експертів її фото не вразило.

Друге завдання вже було абсолютно провальне, адже вона просто не зробила відео-ролик. А на третьому, фінальному, випробуванні, дівчина показала дуже посереднє дефіле, ще й насмішила експертів дивною “точкою”.

Компанію у кімнаті смутку Наталі склала Катя. Тут вже все було очевидним. Дівчина провалила усі три завдання. У першому завданні у Топ-модель по-українськи дівчина не показала достатньо емоцій. Друге випробування — знову в Каті більше гумору, а не роботи. Не вразила вона і на фінальному випробовуванні.

Боротьба за життя цього тижня теж мало соціальний підтекст. Катя та Наталя мали придумати проблему та зібрати людей, які б підтримали їхню ідею. Наталя вирішила боротись із проблемою, коли в багатодітній сім'ї виділяють лише одну дитину. А Катя хотіла показати, що самотність — це нормальне почуття. Обидві були дуже переконливими. І обидві зібрали багато людей. Алла не змогла виділити одну, тож обидві дівчини залишаються у проекті.

Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.