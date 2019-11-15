Топ-модель по-українськи 3 сезон 12 випуск: одна з дівчат потрапила до лікарні

15 листопада відбувся 12 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". Дівчат чекає екскурс в історію моди. До речі, на одному із випробувань дівчата не на жарт розізлили Аллу.

На цьому тижні у 3 сезоні "Топ-модель по-українськи" дівчат на перше завдання зазивав трубач. Очевидно було, що їх чекає доба Середньовіччя. У Маріїнському парку на моделей вже чекали костюмери. Їх одразу ж затягли у тугі корсети.

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Кожна отримала свою роль: королева, коханка, пліткарка, повія...Більшість відіграли свої ролі на відмінно. І Соня і Володимир були дуже задоволеними.

Наступне завдання у Топ-модель по-українськи — зовсім інша роль жінки. Це подорож у футуристичне майбутнє, де жінки стали домінантками, а чоловіки навпаки підкоряються.

На дівчат чекала парна зйомка — при чому напарник практично голий. Це настільки розгубило дівчат, що одна за одною вони почали провалювати завдання.

Це настільки розізлило Аллу, що вона дала дівчатам останній шанс — зараз має вийти дівчина і показати дійсно якісну роботу. Моделі довго переговорювались і обрали Катю (Мотю). Та вона теж вдалої роботи не показала. Це настільки обурило Аллу, що вона покинула майданчик.

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При цьому фотограф все ще залишився, тож дівчата, які ще не встигли зробити фото почали просити його про ще один шанс. Кожна з них мала 10 хвилин часу. Чи вийшло хоч щось їз цих знімків — дізнаємось на фіналі тижня.

Третє завдання у Топ-модель по-українськи потребувало додаткової підготовки. Перед завданням кожна з дівчат повинна була вибрати епатажні окуляри. При чому. Окрім окулярів на тілах дівчат не буде більше нічого — одяг їй нанесуть як боді-арт.

Не пощастило Юлі, яка ще вранці поїхала до лікарні. Дівчина думала, що отруїлась, але медики заявили, що їй терміново потрібна операція.

Поки Юля, яку називають “королевою дефіле” у лікарні, найкращою на подіумі стала Катя (Чичела). На щастя, попереду у Юлі нескладна операція — через кілька днів вона буде у строю.

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Найгіршими цього тижня стали Настя Руда та Аміна.

Фінальне випробовування цього тижня у Топ-модель по-українськи — дефіле. Але просто пройтись красиво недостатньо. По дорозі кожна з дівчат має зібрати свій ідеальний образ.

Обидві дівчини викладались на всі 100 відсотків. Та більш емоційною була Настя — вона створила на подіумі справжнє шоу. Аміна була трошки гіршою, але на цьому етапі вони вже не мають права на помилку — саме вона покидає проєкт.

Топ-модель по-українськиЦе модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.