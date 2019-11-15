Топ-модель по-українськи 3 сезон 12 випуск: одна з дівчат потрапила до лікарні

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Топ-модель по-українськи 3 сезон 12 випуск / Instagram

15 листопада відбувся 12 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". Дівчат чекає екскурс в історію моди. До речі, на одному із випробувань дівчата не на жарт розізлили Аллу.

На цьому тижні у 3 сезоні "Топ-модель по-українськи" дівчат на перше завдання зазивав трубач. Очевидно було, що їх чекає доба Середньовіччя. У Маріїнському парку на моделей вже чекали костюмери. Їх одразу ж затягли у тугі корсети.

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Кожна отримала свою роль: королева, коханка, пліткарка, повія...Більшість відіграли свої ролі на відмінно. І Соня і Володимир були дуже задоволеними.

Наступне завдання у Топ-модель по-українськи — зовсім інша роль жінки. Це подорож у футуристичне майбутнє, де жінки стали домінантками, а чоловіки навпаки підкоряються.

На дівчат чекала парна зйомка — при чому напарник практично голий. Це настільки розгубило дівчат, що одна за одною вони почали провалювати завдання.

Це настільки розізлило Аллу, що вона дала дівчатам останній шанс — зараз має вийти дівчина і показати дійсно якісну роботу. Моделі довго переговорювались і обрали Катю (Мотю). Та вона теж вдалої роботи не показала. Це настільки обурило Аллу, що вона покинула майданчик.

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При цьому фотограф все ще залишився, тож дівчата, які ще не встигли зробити фото почали просити його про ще один шанс. Кожна з них мала 10 хвилин часу. Чи вийшло хоч щось їз цих знімків — дізнаємось на фіналі тижня.

Третє завдання у Топ-модель по-українськи потребувало додаткової підготовки. Перед завданням кожна з дівчат повинна була вибрати епатажні окуляри. При чому. Окрім окулярів на тілах дівчат не буде більше нічого — одяг їй нанесуть як боді-арт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сьогодні дівчата дефілюватимуть оголеними. То то буде видно кожен сантиметр їхнього тіла, кожну клітинку шкіри, кожно складочку чи розтяжку! Бажаю дівчатам сил Як гадаєш, хто сьогодні буде найслабшою? Хто не зможе виконати завдання на 100%? Хто залишить проект? Вмикай @novy_channel вже зараз та дивися #топмодельпоукраїнськи #тмпу3 #новийканал #давайжитиразом

Публикация от Топ-модель по-українськи (@topmodels_ukraine)

Не пощастило Юлі, яка ще вранці поїхала до лікарні. Дівчина думала, що отруїлась, але медики заявили, що їй терміново потрібна операція.

Поки Юля, яку називають “королевою дефіле” у лікарні, найкращою на подіумі стала Катя (Чичела). На щастя, попереду у Юлі нескладна операція — через кілька днів вона буде у строю.

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Найгіршими цього тижня стали Настя Руда та Аміна.

Фінальне випробовування цього тижня у Топ-модель по-українськи — дефіле. Але просто пройтись красиво недостатньо. По дорозі кожна з дівчат має зібрати свій ідеальний образ.

Обидві дівчини викладались на всі 100 відсотків. Та більш емоційною була Настя — вона створила на подіумі справжнє шоу. Аміна була трошки гіршою, але на цьому етапі вони вже не мають права на помилку — саме вона покидає проєкт.

Топ-модель по-українськиЦе модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

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Теги: LifeStyle
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