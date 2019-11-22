Топ-модель по-українськи 3 сезон 13 випуск: експерти змінили правила

22 листопада відбувся 13 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". Цього тижня експерти вирішили допомогли дівчатам побороти кризу, яка могла виникнути за час проєкту.

На цьому тижні у 3 сезоні "Топ-модель по-українськи" розпочався із приємностей. Дівчатам дали змогу поніжитись біля басейну. Також експерти передали моделям косметичний набір з різноманітними масками та кремами, щоб дати змогу їм ще більше розслабитись.

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Перше завдання цього тижня на Топ-модель по-українськи — зйомка фешн-відео. Ідея полягає у тому, що дівчат будуть зв'язувати і вони мають відіграти це звільнення з пут.

Друге завдання у Топ-модель по-українськи виявилось дуже веселим. На них теж чекає зйомка відео. Але моди та стилю там буде мало. Це кумедна зйомка, в якій дівчата мають виглядати максимально кумедно.

Саме для цього на дівчат направляють вітродув, а після цього вони мають сказати, що виглядають чудово. І треба визнати, що це дійсно смішно.

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Третє завдання цього тижня на Топ-модель по-українськи — це дефіле. Дівчата мають прорекламувати колекцію взуття. Це вишукані босоніжки на високому каблуці. А частина цього дефіле має пройти на скейті.

При чому експерти приготували провокацію – моделям сказали, що скейт буде їхати сам, достатньо лише натиснути кнопку. На подіумі це не спрацювало. Тож більшість моделей цей факт дуже розгубив. Більше того, під час дефіле Мальвіни в неї зламався каблук. На щастя, цей факт не не вибив її із колії — вона йшла так же впевнено, як і до того. Тож саме їй віддали пару дизайнерських туфель.

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Загалом, це завдання дуже обурило Сергія, адже найкращої чи найгіршої він обрати не зумів. Саме тому експерти вирішили додати ще одне — четверте випробовування. І саме воно стане для усіх дівчат останнім шансом. Хто не зможе справитись — поїде додому.

На дівчат чекає креш-зйомка. Вони будуть трощити предмети, а фотографувати будуть на смартфон, щоб не пошкодити дорогу професійну камеру.

Останніми у кімнаті очікування залишились Настя (Руда) та Юля. Очевидно, що одна із дівчат цього тижня покине Топ-модель по-українськи. Настя досі переживає кризу. А робота Юлі викликає у експертів велике питання.

І хоч Настя добряче вже видихлась, та експерти вирішили дати їй ще один “останній шанс”. А от для Юлі аванси закінчились — саме вона покидає Топ-модель по-українськи.

Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.