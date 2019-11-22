Топ-модель по-українськи 3 сезон 13 випуск: хто покинув проєкт

22 листопада відбувся 13 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". У проекті вже залишилось 6 дівчат. І цього тижня їх стало ще менше – проєкт покинула Юля.

Цього тижня 3 сезону "Топ-модель по-українськи" експерти вирішили змінити правила. Боротьби за життя цього тижня не буде. Зате додають 4 завдання. Фактично, усі учасниці проекту Топ-модель по-українськи потрапили у номінацію. І саме від цього випробування залежить — хто покине проєкт.

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На дівчат чекає креш-зйомка. Вони будуть трощити предмети, а фотографувати будуть на смартфон, щоб не пошкодити дорогу професійну камеру.

На цьому випробовування до дівчат доєдналась Юля, яка пропустила весь тиждень, бо перенесла операцію. Дівчата зустріли її не надто привітно. Їй навіть не хотіли розповісти про фінальне випробовування. Тож справилась дівчина із фотосесією не надто вдало.

Провалили випробовування у Топ-модель по-українськи і Катя (Чичела) та Наталя. Від вильоту їх врятували вдалі відеоролики.

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Останніми у кімнаті очікування залишились Настя (Руда) та Юля. Очевидно, що одна із дівчат цього тижня покине Топ-модель по-українськи. Настя досі переживає кризу. А робота Юлі викликає у експертів велике питання.

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І хоч Настя добряче вже видихлась, та експерти вирішили дати їй ще один “останній шанс”. А от для Юлі аванси закінчились — саме вона покидає Топ-модель по-українськи.

Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.