Топ-модель по-українськи 3 сезон 14 випуск: несподіване перевтілення та побачення з Холостяком

29 листопада відбувся 14 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". Цього тижня дівчата вчаться бути кумирами. При цьому їм пощастить зустрітись із справжнім кумиром, від якого фанатіють мільйони дівчат.

На цьому тижні у 3 сезоні "Топ-модель по-українськи" перше завдання було дуже оригінальне. Вони мають відіграти фотосесію у стилі аніме. Як пояснив Володимир, який і вигадав це завдання, таким чином він вирішив підготувати дівчат до роботи на китайському та японському ринках (дуже популярні ринки для українських моделей).

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Попри складну тематику, більшість із завданням справилась, за виключенням відмінниць — Дарини та Мальвіни (що стало певною несподіванкою).

Наступне завдання на Топ-модель по-українськи — теж фотосесія. Вона буде парною. І напарником для дівчат стане найбажаніший холостяк країни — Іраклі Макацарія. Він буде одним напарником для усіх дівчат.

Та кожна з них матиме окреме завдання. Дарина має відіграти перше побачення, Наталя — перший спільний ранок, Мальвіна — першу гарячу ніч, Катя (Мотя) — освідчення, Катя (Чичела) — весілля, а Настя буде при надії.

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Фотосесію знову провалила Дарина. Схоже дівчина ризикує потрапити цього тижня в номінацію. Не справилась із випробуванням і Настя, вона не зуміла вдало відіграти вагітність.

Третє завдання цього тижня на Топ-модель по-українськи теж потребує додаткової підготовки. Дівчата вчились танцювати "вог".

Випробування полягає у тому щоб пройтись, танцюючи, та завести публіку. Хто збере найбільше оплесків — отримає імунітет.

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Нарешті Дарина усвідомила, що стоїть на кону, тож влаштувала неймовірне шоу на подіумі. Вона була найкращою і заслужено отримала імунітет.

За підсумками тижня, найгіршими експерти назвали Настю та Мальвіну. Фінальне завдання цього тижня на Топ-модель по-українськи — знову фотосесія. Вони будуть у ролі повітряних гімнасток.

Хоч на репетиції Настя справлялась значно краще, та під час самої зйомки знову не змогла показати достатньо емоцій. Вона виглядала банально.

Натомість Мальвіна була значно наполегливішою і яскравішою. Тож саме Мальвіна виграда боротьбу за життя цього тижня на Топ-модель по-українськи.

Відповідно Настя покидає проєкт.

Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.