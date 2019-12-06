Топ-модель по-українськи 3 сезон 15 випуск: хто покинув проєкт

6 грудня відбувся 15 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". У проекті вже залишилось 5 дівчат. І цього тижня їх стало ще менше – проєкт покинуа Дарина.

На цьому тижні у 3 сезоні "Топ-модель по-українськи" в Дарини робота не клеїлась.

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Схоже, дівчина втратила свій запал та енергію. Можливо це банальна втома. Але за весь тиждень в неї жодного вдалого випробовування.

Перше завдання на Топ-модель по-українськи - було дефіле. Раніше — це була одна із фішок Дарини, навіть Алла зауважила, що в дівчини талант. Та у Туреччині дівчина пройшлась дуже мляво не допомогла навіть її фірмова точка.

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Наступне завдання — це була зйомка ролика. Для емоційної Дарини теж мало бути просте завдання, однак і тут вона розгубилась, забула текст сценарію і в результаті провалила роботу.

Єдиною надією для Даші на Топ-модель по-українськи була фінальна фотосесія. Коли з першою емоцією Дарина не справилась експерти дали їй другий шанс, вибравши ще одну емоцію. Та все було марно.

Тож рішення експертів було цілком очевидним. Саме Дарина поїхала цього тижня додому.

Хоча за цією позитивною та щирою дівчиною на проекті сумуватимуть всі. Плакали і дівчата і навіть Алла. Сподіваємось, на цьому дівчина не зупинятиметься і продовжить розвиватись у модельній справі.

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Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.