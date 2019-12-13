Топ-модель по-українськи 3 сезон 16 випуск: пристрасний поцілунок і весільна сукня

13 грудня відбувся 16 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". Цього тижня дівчата будуть краще пізнавати Туреччину, а також вчитись працювати в цій екзотичній країні.

Цей тиждень у 3 сезоні "Топ-модель по-українськи" почався з екскурсії Туреччиною. Дівчата погуляли місцевими ринками, та навіть спробували зробити гончарні вироби.

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Перше завдання цього тижня — дефіле. Але воно не просте. Перша частина проходу буде верхи на верблюді. В процесі дефіле дівчата мають граційно зійти та продовжити свою прогуляну. І є ще один момент, під час проходу модель має буквально продавати тканини, що на них.

Наступне завдання на Топ-модель по-українськи відбудеться для дівчат на іншій частині країні — у столиці Стамбулі.

Перед випробовуванням дівчатам теж дали змогу погуляти по місту. І поки дівчата милувались морем до них підійшов місцевий і почав розмову. Але говорив турецькою. Все, що дівчата зрозуміли, що він проведе їх у готель і там на них чекає Алла.

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Ведуча вже підготувала для них чергове випробування. На дівчат чекає проба — їх можуть відібрати для зйомок у серіалі про Роксолану. Звичайно, дівчата повинні говорити турецькою. Найлегше буде Мальвіні, адже вдома вона говорить румунською, а турецька має дещо спільне з цією мовою.

І хоч цей текст Мальвіні давався легко, та з акторською грою могли виникнути труднощі. Їй потрібно було відіграти романтичну сцену і навіть поцілунок з актором.

Та дівчина зібралась із силами і показала відмінну роботу — відіграла сцену з першого дубля. Алла одразу назвала її найкращою і пообіцяла розіслати її портфоліо турецьким агенціям.

Третє завдання на проєкті Топ-модель по-українськи почалось не менш загадково. Володимир відправив дівчатам записку, що хоче бачити їх у весільній сукні та додав обручки. Катя (Мотя) розмріялась, що буде пропозиція. Насправді їх чекала зйомка у весільних турецьких сукнях.

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Труднощів додавав і той факт, що усі дівчата будуть у кадрі. А з командною роботою у моделей трохи проблеми. Без конфліктів не обійшлось — Наталя та Катя (Чичела) посварились просто на майданчику. А у цьому фінальному випробовуванні на Топ-модель по-українськи була знову Мальвіна.

Проєкт перейшов на такий етап, коли боротьби за життя вже немає. Найгірша з дівчат одразу ж покидає шоу. За результатами тижня, трьома фіналістками стали Мальвіна, Наталя та Катя.

А проєкт покидає Катя (Читела).

Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.