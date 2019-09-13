Топ-модель по-українськи 3 сезон 3 випуск: дівчата потрапили до модельної казарми

13 вересня відбувся 3 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". З-поміж 300 претенденток на участь у шоу експерти змушені були обрати всього 17. Вже цього тижня починаються жорсткі випробовування.

У 3 сезоні "Топ-модель по-українськи" учасницями будуть тільки дівчата. У 2019 році експертами проєкту стали топ-модель світового рівня Алла Костромічова, fashion-фотограф Соня Плакидюк, модельний скаут Сергій Нікітюк та дизайнер бренду Dastish Fantastish Володимир Демчинський.

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Тиждень для дівчат почався з великої несподіванки — на них чекала ще одна учасниця. Даша — переможниця онлайн-кастингу. Цікаво, що в особистому житті в дівчини все дуже добре — в неї є сім'я, чоловік та двоє дітей. Тож не дивно, що вона вирішила налагодити ще й кар'єру.

Та на цьому сюрпризи не закінчились. Моделі очікували, що будуть жити в лакшері-будинку. Натомість їх чекав модельний гуртожиток. Та всередині все було ще гірше, на вигляд це був навіть не гуртожиток, а більше як військова казарма.

Сказати, що дівчата були шоковані — це нічого не сказати. У таких умовах моделі проведуть цілий місяць.

Ще й виявилось, що ліжок всього 16, а дівчат — 17. Тож двом дівчатам доведеться провести тиждень на одному ліжку.

Дівчата ще не відійшли від несподіванок, як до них завітала Соня. Експертка принесла і перше завдання — фотосесія. Дівчата мають позувати так, наче знімаються для обкладинки.

Деякі з конкурсанток приємно вразили Соню. Але були й такі, з ким працювати поки що дуже тяжко.

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Наступний день на дівчат чекав жорсткий розклад. І починався день із зарядки. А часу на відпочинок вже не було — треба було їхати на завдання.

На дівчат вже чекала Алла. Вона поділилась з дівчатами неприємними випадками на показах та труднощами на подіумі.

Тож перед моделями теж стоятиме непросте завдання. У кожної з дівчат воно різне — велетенський головний убір, дірява сукня чи незручне взуття. Та карати чи сварити Алла не буде. А дівчатам, хто провалить завдання, експертка дасть домашнє завдання.

Третє випробування організувала знову Алла. Дівчата будуть репетирувати фінал. Завдання полягало у тому, щоб продефілювати та передати атмосферу фіналу.

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Найбільше експертів вразила робота Мальвіни – вона отримала імунітет. А всі решта учасниць стали номінантами на виліт. Тож на них чекає останній шанс у боротьбі за участь в проекті.

Це буде дефіле-батл. Дівчатам потрібно самостійно вибрати собі конкурентку.

В самому кінці залишилась Каріта та Даша, яка перемогла у онлайн-кастингу. Остання була не надто хороша у дефіле, адже її козирем була фотосесія. Однак, у парі з Каріною вона була на голову вищою. Тож саме Даша проходить далі. А Каріна їде додому.

Нагадаємо, Каріна стала саме тієї 16 учасницею, яку експерти обрали вже після завершення офіційної частини. Дівчина потрапила на проект бонусом і не виправдала очікування експертів.

Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.