Топ-модель по-українськи 3 сезон 5 випуск: дівчата збирали нове портфоліо

27 вересня вересня відбувся 5 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". Цього тижня дівчата формували своє оновлене портфоліо.

У 3 сезоні "Топ-модель по-українськи" перше завдання на цьому тижні було пов'язано із новим стилем учасниць. Кожна з них мала зібрати нове портфоліо.

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Тож почали із нової фотосесії. Але класичні пози не підходили. Кожна із дівчат мала показати оригінальну і навіть дивну позу.

При цьому це фото має бути стильне. Дуже непросте завдання, тож справилась далеко не кожна.

Хто провалив перше завдання — мав шанс реабілітуватися у другому. Це було дефіле. Та в процесі дівчат мали знімати одразу кілька фотографів. Тож знімки до нового портфоліо теж будуть.

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Фінальне завдання цього тижня — це теж була фотосесія. Дівчат попросили розбитись на пари. Що спровокувало новий скандал, адже дівчат 13. тож хтось залишиться без пари. Не вистачило партнерки Юлі.

Випробування полягало у тому, що одна модель має показати “королеву дискотеки” на круглій танцювальній кулі. Інша дівчина мала ту кулю штовхати.

Для Лізи тиждень почався досить вдало. На першій фотосесії вона вигадала цікаву позу. Щоправда потім з'ясувалось, що позу вона підгледіла в іншої учасниці.

Та Алла за роботу її похвалила, тож, схоже, дівчина розслабилась, бо 2 наступні випробування вона провалила. Їй бракувало емоцій, витримки та бажання працювати. Тож цілком справедливо вона потрапила у кімнату печалі.

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Цікаво, що компанію Лізі у кімнаті печалі склала Наталя, саме вона мала показати той мостик, який “вкрала” Ліза. Та вкрадена поза — не найбільша проблема дівчини. Експерти у кожному завданні звинуватили її байдужості та браку емоцій.

На останньому шансі дівчата повинні були рекламувати луки у стилі “стріт фешн”. Обидві повинні були знятись у трьох образах — на це у них було пів години. Значно більше вдалих кадрів було в Лізи. Тож вона залишається. А Наталя їде додому.

Топ-модель по-українськиЦе модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.