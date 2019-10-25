Топ-модель по-українськи 3 сезон 9 випуск: пожежа у модельному будинку

25 жовтня відбувся 8 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". На дівчат чекав тижня партнерства і дружби. Хто провалив завдання – дізнаємось незабаром.

На цьому тижні у 3 сезоні "Топ-модель по-українськи" на дівчат чекали випробування з партнерами. На першому випробуванні на дівчат вже чекали “подруги”. Це були ляльки, які мали стати партнерками моделей на подіумі.

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Складнощі були ще й у тому, що кожній дівчині дали емоцію і цю емоцію мала “відіграти” їхня напарниця лялька.

Деякі дівчата справились непогано, але були й такі, що взагалі не зрозуміли завдання. Найкращою була Юля “Клео”, саме її відзначили експерти.

Друге завдання у Топ-модель по-українськи — фотосесія. Дівчата знову знімаються у парі. При чому зніматися вони мають у парі із конкуренткою. При цьому моделям потрібно ще й прорекламувати продукт — шкарпетки.

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Звичайно, дівчат розставити у пари таким чином, щоб найзапекліші конкурентки були одна із одною.

У цьому випробовуванні дівчата мали стрибати на батуті, відігравати емоції щастя і при цьому рекламувати шкарпетки. У цьому завданні експерти виокремили Дарину. Окрім визнання дівчина стала обличчям рекламної кампанії бренду шкарпеток.

Останній день тижня у Топ-модель по-українськи почався із стресу для дівчат. У будинку трапилась пожежа. Моделі поспіхом покинули дім. А вже не подвір'ї вони знайшли записку, виявляється це був розіграш.

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Так моделям натякнули на завдання — на них чекало дефіле у пожежній частині. А напарниками у цьому завданні були справжні пожежники. Дівчата мали представляти одяг від Vovk, а найкраща модель стане обличчям колекції.

Загалом, дівчата справились непогано. А найкращою була Катерина Чечиленко.

У кімнаті печалі потрапили Аміна та Гоша. Остання вже має досвід боротьби за життя. Цікаво, що дівчата дуже близько дружать на проекті, тож боротись одна проти одної їм буде складно.

VIP-кімнату отримала Наталя, саме вона була найкращою цього тижня на Топ-модель по-українськи.

Останнє випробування теж було з партнером. Кожна із дівчат мала обрати собі напарницю із решти моделей.

Дівчата мали фотографуватись на зеленому фоні, а їхні напарниці повиннім були підказувати їм, яка ж сцена буде в них на фоні. Аміна обрала у напарниці Мальвіну. Вона не надто добре пояснювала Аміні, щоб ж кадрі, тож дівчині доводилось дуже багато викладатись самій. Однак, працювала Аміна дуже круто.

Натомість Гоша вибрала у напарниці балакучу Дарину. Вона не лише розказувала про сцену, але й допомагала Гоші сформувати правильну позу. Але це їй не дуже допомогло. Гоша справилась гірше за Аміну, тому саме Гоша покидає проєкт.

Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.