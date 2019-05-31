Топ-модель Сінді Кроуфорд ніжно привітала чоловіка з 21 річницею весілля

Напередодні, 29 травня, одне з найзнаменитіших і найміцніших подружжів світу відсвяткувало американське повноліття своїх відносин. Рівно 21 рік тому вони поклялися один одному у вірності і зразково дотримуються своєї обіцянки до сьогодні.

Зіркова матуся Сінді Кроуфорд та її чоловік бізнесмен Ренді Гербер відсвяткували важливу дату у їхньому житті. Днями зіркове весілля відзначали опалове весілля.

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Романтичними знімками та словами привітання знаменита супермодель поділилася на своїй сторінці в Instagram. Вона сфотографувала рамку зі знімком з їхнього весілля. "Не можу уявити цю подорож ні з ким іншим", – прокоментувала Сінді.

До слова, церемонію їхнього одруження точно пам'ятають усі шанувальники. Вона відбулася на Багамах у тематичному вбранні у вільному стилі. Весільний образ Сінді Кроуфорд став легендарним, адже сукню, в якій вона йшла під вінець створив Джон Гальяно. Вона була створена у міні-довжині і розшита розкішним мереживом.



Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер (1998 рік) / Instagram / @cindycrawford