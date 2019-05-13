Топлес та в купальнику: Алессандра Амбросіо поділилась звабливими знімками з відпочинку

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Алессандра Амбросіо показала у мережі сексуальні фото в купальнику
Алессандра Амбросіо показала у мережі сексуальні фото в купальнику / Instagram / @alessandraambrosio

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, яка була однією з "ангелів" Victoria's Secret, активно веде свій блог у мережі. Там днями знаменитість поділилась серією сексапільних фото, на яких постала у купальниках.

Навіть після розірвання контракту з білизняним брендом Victoria's Secret Алессандра Амбросіо не втратила популярності. 38-річну манекенницю запрошують на пікантні зйомки, а кількість її прихильників щороку росте. Зокрема, за Instagram-сторінкою зірки наразі стежать майже 10 мільйонів підписників. 

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Відтак Алессандра Амбросіо щодня публікує все нові кадри, на яких не боїться приміряти звабливі образи. Днями модель опублікувала чергові фото з відпочинку. Перед камерою запальна Алессандра Амбросіо постала у гарячих купальниках золотого та чорного кольору. 

Окрім цього, модель похизувалась пружними сідницями у золотистих трусах з високою талією. При цьому Алессандра Амбросіо відмовилась від верху пляжного вбрання, засмагаючи біля басейну топлес. 

Як відомо, на початку квітня 2019 року Алессандра Амбросіо стала обличчям бренду купальників GAL Floripa. Тому, ймовірно, серія гарячих фото моделі – це частина рекламної кампанії, яку зірка додатково розвиває на своїй сторінці. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода
Джерело: LifeStyle 24
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