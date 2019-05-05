Total black: 38-річна Жизель Бундхен пробіглася під дощем з чоловіком – фото

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Том Бреді і Жизель Бундхен
Том Бреді і Жизель Бундхен / www.gettyimages.com

Супермодель Жизель Бундхен рідко потрапляє в об'єктиви папараці на світських виходах, адже більшість вільного часу зірка намагається присвятити коханому чоловіку, дітям та природі.

Подружжя Бундхен-Бреді помітили Pre-party Met Gala на Про це пише видання Daily Mail

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Додамо, що щорічний бал Інституту костюма пройде у Нью-Йорку 6 травня. Офіційно нова тема Met Gala 2019 року звучить як Camp: Notes on Fashion ("Кемп: нотатки про моду"). Тобто відповідно до заявленої теми всі костюми повинні зображати естетику Кемпу, яка характеризується іронією, деякою вульгарністю, підвищеною театральністю і прихильністю до поганого смаку.

Для виходу Жизель одягнула високі обтислі штани, короткий топ та босоніжки на високих підборах. В об'єктиви фотографів закохані потрапили саме у той момент, коли у Нью-Йорку розпочався проливний дощ. 

Том Бреді і Жизель Бундхен
Том Бреді і Жизель Бундхен / Jackson Lee / Splash News

Том Бреді і Жизель Бундхен
Том Бреді і Жизель Бундхен / Jackson Lee / Splash News

Том Бреді і Жизель Бундхен
Том Бреді і Жизель Бундхен / Jackson Lee / Splash News

Том Бреді і Жизель Бундхен
Том Бреді і Жизель Бундхен / Jackson Lee / Splash News

Том Бреді і Жизель Бундхен
Том Бреді і Жизель Бундхен / Jackson Lee / Splash News

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода
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