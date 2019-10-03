Total black: Леся Нікітюк засвітила сексапільний образ у Парижі

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна українська телеведуча Леся прилетіла у Париж, де вже відвідала показ українського дизайнера Andre Tan, який відбувся у рамках паризького Тижня моди.

На показі нової колекції Andre Tan Леся Нікітюк прийшла у компанії інших українських знаменитостей. Поруч з телеведучою сиділа співачка Оля Полякова, а навпроти – Юрій Горбунов, який також прилетів у Париж зі своєю дружиною Катериною Осадчою.

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Леся Нікітюк для виходу у французькій столиці моди підготувала декілька стильних образів. Нові знімки зірка опублікувала на своїй інстаграм-сторінці. 

Так, одним з "аутфітів" став total black look. Телеведуча, яку у мережі порівнюють з італійкою К'ярою Ферраньї, приміряла чорну мінісукню у стилі жакета з одним відкритим плечем. Доповнили образ Лесі туфлі-човники на підборах, маленька сумка і капрони у гороховий принт.

"Lady Le у Парижі", – додала Леся у підписі.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Леся Нікітюк Тиждень моди
Джерело: LifeStyle 24
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