Total look: королева Іспанії приголомшила білосніжним образом – яскраві фото
Колишня журналістка і дружина іспанського короля Філіпа VI вкотре підготувала стильне вбрання, завітавши 16 травня на офіційний захід Фонду боротьби з наркоманією в Мадриді.
Летиція, яку вважають іконою стилю в Іспанії, одягнула білий костюм, який поєднала зі світлим смугастим топом-бюстьє і бежевими гостроносими туфлями-човниками на високих підборах.
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Завершили образ королеви Іспанії природний макіяж з акцентом на очах коричневими тінями та проста укладка волосся.
У білосніжному total look екс-журналістка виглядала ефектно на події. Додамо, що Летиція часто експериментує з образами, адже її головний секрет – впевненість у собі, що робить її вигляд розкішним у будь-якому вбранні.
Королева Іспанії / Getty Images
Королева Іспанії / Getty Images
Королева Іспанії / Getty Images