Треба просто заборонити, – Олег Скрипка здивував заявою щодо Євробачення

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Олег Скрипка у шоу "Слава+"
Олег Скрипка у шоу "Слава+" / Скріншот з відео

Новим зірковим гостем популярного шоу "Слава+" став український співак, лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка. В інтерв'ю з ведучим Славою Дьоміним він вразив своїми думками щодо вокального конкурсу Євробачення.

Як зізнався Олег Скрипка, він би дуже хотів стати культурним диктатором, адже розуміється в музиці та чітко знає, які пісні хотіли б слухати інші люди. За його словами, таке вже діє в інших європейських країнах, зокрема, в Австрії, де формою відпочинку є відвідання балу. 

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Олег Скрипка вирішив пофантазувати та відверто заявив, що якби у нього була влада, він обов'язково заборонив би пісенний конкурс Євробачення в Україні. Бо це шоу, на думку артиста, псує здоров'я людей. 

Перший закон – заборонити слово Євробачення в Україні. Це я жартую. Всю жлоб-культуру просто заборонити. Як наприклад, ГМО. Воно ж заборонено, тому що псує здоров'я. І все, що псує здоров'я нації, треба просто заборонити,
– заявив Олег Скрипка. 

На питання ведучого, чи переможниця Нацвідбору Євробачення-2019 MARUV шкодить здоров'ю інших, Олег Скрипка відверто не відповів. Однак він зізнався: щоб зрозуміти, яка музика насправді псує націю, треба найняти експертів, які будуть робити дослідження та презентувати відповідні висновки.

Знаменитий музикант зауважив, що, окрім Євробачення, людям подобаються наркотики, порнографія та дитяча порнографія, але це все заборонено. Тому, коли вони культурно вбиваються, то причину цього треба забороняти.

Про Євробачення та музичну творчість – дивіться повне інтерв'ю Олега Скрипки у програмі "Слава+"

 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Олег Скрипка Євробачення 2019 Музика
Джерело: LifeStyle 24
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