Тренд – біле плаття: топ-10 образів на Critics' Choice Awards 2019

У Голлівуді в ніч з 13 на 14 січня прогриміла одна з найочікуваніших премій – Critics' Choice Awards 2019. Крім нагород в різних номінаціях, подія стала чудовою можливістю вийти у світ, продемонструвавши розкішне вбрання.

Що цікаво, багато знаменитостей обрали вишукані довгі сукні для виходу на червону доріжку на Critics' Choice Awards 2019.

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Цього року зірки сказали "ні" прозорим сукням та екстремальній короткій довжині: на премії голлівудські знаменитості та супермоделі зробили ставку на вишуканості та елегантності. А також – на білому кольорі різних відтінків: від білосніжного до молочного.

Список переможців Critics' Choice Awards 2019 – дивіться тут

Редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку найрозкішніших білих суконь на червоній доріжці Critics' Choice Awards 2019.

Хто одягнув білу сукню на Critics' Choice Awards 2019:



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Еллісон Дженні / Getty Images



Рейчел Броснахен / Getty Images



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