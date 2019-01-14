Тренд – біле плаття: топ-10 образів на Critics' Choice Awards 2019
У Голлівуді в ніч з 13 на 14 січня прогриміла одна з найочікуваніших премій – Critics' Choice Awards 2019. Крім нагород в різних номінаціях, подія стала чудовою можливістю вийти у світ, продемонструвавши розкішне вбрання.
Що цікаво, багато знаменитостей обрали вишукані довгі сукні для виходу на червону доріжку на Critics' Choice Awards 2019.
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Цього року зірки сказали "ні" прозорим сукням та екстремальній короткій довжині: на премії голлівудські знаменитості та супермоделі зробили ставку на вишуканості та елегантності. А також – на білому кольорі різних відтінків: від білосніжного до молочного.
Список переможців Critics' Choice Awards 2019 – дивіться тут
Редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку найрозкішніших білих суконь на червоній доріжці Critics' Choice Awards 2019.
Хто одягнув білу сукню на Critics' Choice Awards 2019:
Емілі Блант / Getty Images
Кріссі Тейген / Getty Images
Крішелл Стаус / Getty Images
Менді Мур / Getty Images
Джоді Комер / Getty Images
Еллісон Дженні / Getty Images
Рейчел Броснахен / Getty Images
Рейчел Блум / Getty Images
Поппі Делевінь / Getty Images
Леді Гага / Getty Images