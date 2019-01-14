Тренд – біле плаття: топ-10 образів на Critics' Choice Awards 2019

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Білі сукні Critics' Choice Awards 2019
Білі сукні Critics' Choice Awards 2019 / Колаж 24 канал

У Голлівуді в ніч з 13 на 14 січня прогриміла одна з найочікуваніших премій – Critics' Choice Awards 2019. Крім нагород в різних номінаціях, подія стала чудовою можливістю вийти у світ, продемонструвавши розкішне вбрання.

Що цікаво, багато знаменитостей обрали вишукані довгі сукні для виходу на червону доріжку на Critics' Choice Awards 2019.

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Цього року зірки сказали "ні" прозорим сукням та екстремальній короткій довжині: на премії голлівудські знаменитості та супермоделі зробили ставку на вишуканості та елегантності. А також – на білому кольорі різних відтінків: від білосніжного до молочного.

Список переможців Critics' Choice Awards 2019 – дивіться тут

Редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку найрозкішніших білих суконь на червоній доріжці Critics' Choice Awards 2019.

Хто одягнув білу сукню на Critics' Choice Awards 2019:


Емілі Блант / Getty Images


Кріссі Тейген / Getty Images


Крішелл Стаус / Getty Images


Менді Мур / Getty Images


Джоді Комер / Getty Images


Еллісон Дженні / Getty Images


Рейчел Броснахен / Getty Images


Рейчел Блум / Getty Images


Поппі Делевінь / Getty Images


Леді Гага / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Голлівуд Нагороди Critics' Choice Awards Новини США
Джерело: 24 канал
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