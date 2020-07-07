У трендовій сукні: Кейт Міддлтон продемонструвала бездоганний стриманий образ – фото

Кейт Міддлтон та принц Вільям здійснили спільний вихід після послаблення карантину. Королівське подружжя відвідало лікарню у Кінгс-Лінне. Під час цього заходу герцогиня продемонструвала вишуканий стриманий образ.

Герцоги Кембриджські через пандемію коронавірусу рідко з'являють на публіці, тому тепер до їхніх виходів прикуто ще більше уваги, як раніше. На офіційній сторінці в інстаграмі вони оприлюднили фото, які були зроблені під час візиту до лікарні королеви Єлизавети ІІ в Кінг-Лінні.

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Подружжя відвідало медичний заклад з нагоди 72-річчя Національної служби охорони здоров'я Великобританії (NHS). В інстаграм-дописі зазначили, що пара побувала у лікарні, щоб подякувати персоналу за їх зусилля з надання медичної допомоги своїй громаді.

Неважливо, чи є ви вже працюючими співробітниками, колишніми співробітниками, які вийшли на пенсію, волонтерами або ключовими працівниками – ми дякуємо вам за стійкість, наполегливість і надію, що ви продемонстрували для нашої країни,

– йдеться у публікації.

Образ Кейт Міддлтон

Для такої зустрічі Кейт Міддлтон обрала стильне та, водночас, стримане вбрання. Вона зображена на світлинах у синій шовковій сукні від Beulah London. Особливого шарму такому аутфіту додали деталі: білий комірець, манжети, дрібний принт. Герцогиня доповнила свій look вишуканими сережками від Patrick Mavros. Волосся вона зібрала у високій хвіст, що додало образові строгості. На обличчі зробила звичний для себе макіяж з акцентом на чорні стрілки на повіках. Під час світських виходів Кейт полюбляє підкреслювати очі.

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Герцоги Кембриджські, як завжди, були привітними та люб'язними із персоналом лікарні. Вони із задоволенням пили чай з бутербродами та активно спілкувалися.