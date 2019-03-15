Трендовий піджак в клітинку і довга біла сукня: Енн Гетевей вразила стильним образом

36-річна голлівудська акторка Енн Гетевей прибула в Нью-Йорк за спеціальним запрошенням. Оскароносна зірка обрала стильне вбрання для світської появи на відкритті ресторану.

Оскароносна акторка Енн Гетевей стала гостею відкриття нового престижного ресторану в Нью-Йорку. Для світського виходу знаменитість поєднала образ в стилі класики, адже біла сукня завжди буде в моді, та трендового піджака, який зараз є в списку must have майже кожної дівчини.

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Стильний піджак у велику кольорову клітинку Енн Гетевей одягнула поверх білої максі-сукні з гумкою на поясі. Плаття додало актрисі ніжності та витонченості, а верхній одяг у стилі oversize підкреслив, що вона цінує свободу в рухах і стежить за останнім піками моди. Її образ доповнили сережки-кільця, браслет на руці та темний клатч на металевому ланцюжку.



Енн Гетевей / Instagram / @annehathawayfacts



Енн Гетевей / Instagram / @annehathawayfacts



Енн Гетевей / Instagram / @annehathawayfacts