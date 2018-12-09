Трейлер до фільму "Месники: Кінець гри" встановив рекорд у мережі: цікаві деталі

Чимало кіноманів очікують на продовження популярної історії про супергероїв Marvel. Днями представники кіностудії опублікували довгоочікуваний трейлер до фільму, який встиг підкорити мережу та встановити рекорд.

7 грудня у мережі з'явився дебютний тизер до кінострічки "Месники: Кінець гри". Всього за добу на всіх платформах ролик зібрав понад 290 мільйонів переглядів. Тільки на YouTube-каналі Marvel цей показник становить понад 50 мільйонів.

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Фільм "Месники: Кінець гри" встановив своєрідний рекорд у мережі, адже за показниками відео стало найпопулярнішим тизером в історії кінематографу.

Дивіться трейлер до фільму "Месники: Кінець гри" (відео):

Відомо, що кінострічка буде продовженням історії про "Месників", яка вийшла у травні 2018 року. За сюжетом, половина Всесвіту, як і супергероїв, була знищена.

Ми зазнали значних втрат. Втратили рідних, друзів та частинку себе. Але попереду – головний бій,

– йдеться у тизері.

Згідно з трейлером, герої вкотре об'єднають, щоб врятувати людство, подолають власні страхи і біль втрати. Окрім цього, на телеекранах постануть ті персонажі Marvel, яких не було у попередніх кінострічках. Так, у фільмі "Месники: Кінець гри" з'явиться Людина-мураха, якого зіграв актор Пол Радд.