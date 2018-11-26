Трейлер оновленого "Короля Лева" побив рекорд Disney: цікаві деталі

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"Король лев"
"Король лев" / Скріншот з відео

Анімаційна стрічка "Король Лев", яка стане першим римейком однойменного мультфільму студії Disney 1994 року, побила незвичний рекорд. Тизер до фентезі-фільму посів друге місце за кількістю переглядів за всю історію кіно.

Офіційний трейлер "Короля Лева" з’явився на YouTube-каналі кіностудії 23 листопада. Лише за першу добу його переглянуло більше 224 мільйони разів. Для студії Disney це перший у своїй категорії рекорд.

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Варто додати, що найбільш переглядуваним трейлером до фільмі у світі кінематографу став "Месники: Війна нескінченності" 2018 року. Протягом першої доби його подивилися 238 мільйонів разів. Фентезійну стрічку знімали дві кіностудії: Disney та Marvel Studios.

Що відомо про фільм "Король лев" 2019?

Режисером нової стрічки став Джон Фавро, який раніше прославився завдяки таким роботам, як "Залізна людина", "Книга джунглів" та інші. У фільмі покажуть всім знайому історію про левеня Сімбу, який пізнає горе втрати і проходить складні випробування для того, щоб вкінці поборотися за престол і стати справжнім Королем. Щоб глядач краще занурився у світ африканської савани, творці кінокартини комбінуватимуть CGI-графіку з "живими" кадрами. 

 

Головну роль Сімби озвучить актор Дональд Гловер, а також в оригінальній версії фільму можна буде почути голоси таких зірок, як Бейонсе, Чиветела Еджіофора, Джеймса Ерла Джонса, Біллі Айхнера, Сета Рогена та інших. Світову прем'єру фільму варто очікувати 17 липня 2019 року.

Тизер до фільму "Король Лев" 2019: дивіться відео

 

Теги: Кіно LifeStyle
Джерело: NME
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