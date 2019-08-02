Трейлер воєнної драми "1917" з’явився в мережі: відео

Одна з найочікуванніших стрічок на військову тематику опублікувала свій перший трейлер. У стрічці компанії Universal Pictures знялись такі зірки Голлівуду, як Бенедикт Камбербетч, Колін Ферт та інші.

Режисером фільму "1917" став оскароносний митець Сем Мендес. Раніше він відзначився такими кінороботами, як "Краса по-американськи", "007: Координати "Скайфолл","Спектр" та іншими. Цього разу режисер замахнувся на жанр воєнної драми. Разом з Крісті Вілсон-Кернс він написав і сценарій до картини.

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Згідно з сюжетом фільму, події розгортаються за день до закінчення Першої світової війни. Двом британським рядовим потрібно виконати важливу військову місію – перетнути ворожу територію та доставити повідомлення, що може врятувати життя 1600 солдатів. Серед них і брат одного з рядових, який має неабияку мотивацію все зробити добре та злагоджено.

Що з цього вийде – дізнаємось під час світового прокату, прем’єра в якому призначена на початок 2020 року. Варто додати, що трейлер до фільму було опубліковано на YouTube 1 серпня і відтоді його переглянули більше двох мільйонів разів.

"1917": дивитись трейлер фільму онлайн

Головні ролі у фільмі зіграли такі зірки світової величини, як Колін Ферт, Ендрю Скотт, Річард Медден, Марк Стронг, Бенедикт Камбербетч та інші. Зйомки фільму відбувались недалеко від Стоунхенджа на рівнині Солсбері, а також в Глазго, Великобританія.



Сем Мендес з акторами на зйомках "1917" / IMDb