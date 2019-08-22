Три фатальні блондинки Терон, Роббі і Кідман знялися в фільмі про сексуальні домагання: трейлер

Популярні голлівудські акторки Ніколь Кідман, Шарліз Терон і Марго Роббі зіграють головні ролі у новому фільмі Bombshell (Сенсація) про сексуальні домагання на новинному каналі Fox News. 21 серпня кіностудія Lionsgate представила перший трейлер. Прем'єра стрічки запланована на 19 грудня 2019 року.

Коротки ролик, у якому з'явилися акторки Марго Роббі, Ніколь Кідман і Шарліз Терон, був опублікований на офіційному YouTube-каналі компанії Lionsgate.

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Стрічка заснована на реальних подіях та розповідає про скандал у 2016 році: працівниці Fox News звинуватили генерального директора Роджера Айлза в сексуальних домаганнях. Додамо, що чоловік помер у 2017 році.

Фільм Bombshell: дивіться трейлер

Так, американська журналістка Гретхен Карлсон, яку в фільмі зіграла Ніколь Кідман, звинуватила Айлза у домаганнях. За її словами, вона була звільнена після того, як відмовила генеральному директорові. Згодом до Карлсон приєдналися ще декілька жінок (одних з них грають Марго Роббі і Шарліз Терон). Після скандалів Роджер Айлз пішов у відставку.



Роджер Айлз – колишній генеральний директор Fox News