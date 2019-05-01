Тричі планувала вчинити самогубство: дружина Оззі Озборна шокувала несподіваною заявою

Дружина знаменитого американського музиканта Оззі Озборна приголомшила відвертою заявою. 66-річна Шерон розповіла, що тричі намагалась покінчити життя самогубством.

Несподіваним зізнанням вона поділилась у шоу "Розмова" (The Talk Cast), передає Entertainment Tonight. Шерон Озборн заявила, що упродовж багатьох років бореться з депресією. Через погіршення психологічного стану дружина знаменитого музиканта неодноразово задумувалась над суїцидом.

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"Мені б хотілося мати можливість контролювати свої негативні думки. Я жартувала з цього приводу, але не говорила про мою депресію. І це схоже на: "О, перший раз, коли я намагалася накласти на себе руки, все було в порядку, другий теж все пройшло добре, і так, був ще третій раз", – заявила Шерон Озборн.

Дружина знаменитого Оззі Озборна раніше теж ділилась деталями лікування депресії. Зокрема, у 2014 році Шерон заявила, що приймає антидепресанти понад 16 років. Все почалось із того, що зірка прокидалась з думкою, що не хоче нічого робити. Емоційний стан Шерон Озборн був настільки пригніченим, що вона вперше задумалась про самогубство. Після цього жінка звернулась за допомогою до медиків та досі консультується з ними.