Тріо красунь: Аріана Гранде, Майлі Сайрус і Лана Дель Рей представили спільний кліп – відео

Три популярні співачки Аріана Гранде, Майлі Сайрус і Лана Дель Рей вперше представили спільний відеокліп на пісню-саундтрек Dont Call Me Angel до майбутньої прем'єри бойовика "Ангели Чарлі". Кожна з поп-зірок заспівала саме у своєму стилі, відтак композиція стала справжнім хітом.

Так, лише за один день після прем'єри на YouTube-каналі відео зібрало понад 26 мільйонів переглядів. Шанувальники у коментарях навіть почали сперечатися, частина якого з їхніх кумирів звучить найкраще.

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Співачки з'явилися в образах головних героїнь стрічки. Незважаючи на те, що поп-зірки співають у різних стилях, їм вдалося зберегти свої образи та вдало поєднати голоси в одній пісні.

Аріана Гранде була у звабливому та гламурному стилі, натомість Майлі Сайрус продемонструвала сильний характер на боксерському рингу. Лана Дель Рей заспівала свої слова в традиційному меланхолійному стилі. Цікаво те, що користувачі у мережі назвали частину Лани окремою композицією.

Кліп Майлі Сайрус, Лани Дель Рей та Аріани Гранде на пісню Dont Call Me Angel: дивіться відео

В кінці відео виходить американська акторка режисерка Елізабет Бенкс, яка працювала у нових "Ангелах Чарлі". Нагадаємо, що головні ролі в стрічці зіграли Крістен Стюарт, Наомі Скотт і Елла Балинська.

Ангели Чарлі: дивіться трейлер українською