Тропічна краса: Ельза Госк вразила спортивною фігурою в крихітному бікіні

Шведська модель Ельза Госк вже давно стала улюбленицею мільйонів. Зірка щоразу показує в мережі результати своєї роботи в модельній сфері, а також результати спортивних тренувань.

Цього разу за локацію 31-річна модель обрала розкішний відпочинок посеред густої зелені. Дівчина розмістилась в дерев'яному бунгало, де, скоріш за все, проводить свою відпустку. Для одного з образів Ельза обрала крихітний чорний купальник від бренду Solid & Striped зі зміїним принтом, який досі не покидає трендові позиції.

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Свої плечі Госк легко прикрила парео з орнаментами, а волосся та обличчя залишила без зачіски та макіяжу. Особливу увагу на знімках привернула спортивна статура моделі, адже для показів та фотосесій бренду Victoria's Secret просять мати красиві стрункі форми. Рельєфний прес, пружні сідниці та стрункі ноги – ось результат складних фізичних навантажень Ельзи Госк.

Для перегляду всіх фото гортайте вправо:

В своїх інстаграм-сторіс зірка зізналась, що свою довгоочікувану відпустку вона проводить на Ямайці. Модель вже встигла покупатись у морі під дощем, скуштувати місцевої їжі та відпочити в розкішній спальні.



Відпочинок Ельзи Госк на Ямайці / Instagram-Stories / @hoskelsa