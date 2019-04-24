Це було досить страшно, – Оксана Муха розповіла про найважчі етапи в "Голосі країни-9"

Після глядацького голосування 21 квітня організатори проекту "Голос країни-9" оголосили ім'я переможця. Нею стала талановита співачка Оксана Муха. В ексклюзивному інтерв'ю журналістам LifeStyle 24 вона розповіла, який етап шоу їй було найскладніше подолати.

Як зізналась Оксана Муха, під час першого виходу на сцену її переповнювало хвилювання. "Сліпі прослуховування" подолати було вкрай складно, адже в артистки було всього 1,5 хвилини, щоб підкорити зіркових суддів. На кастингу львів'янка була останньою, що ще більше додало їй переживань.

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"Ситуація була складна: коли в тебе попереду цілий вечір, місць всього 4 і те, їх додали... Коли вже понад половина учасників виступили, і були зайняті крісла Тіни Кароль і Монатіка, єдине, про що я думала: "Господи, лиш би я взагалі заспівала сьогодні". Бо буде дуже боляче, якщо не вийду на сцену... Прийшов момент, коли мала виступати, я розуміла, що остання і усвідомлювала особливість цього часу, відповідальність. Було дуже важко зібратись із думками", – розповіла Оксана Муха.

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Проте не перший виступ був найбільш складний на "Голосі країни-9", – зізналась переможниця. Оксана Муха розповіла, що найбільшу конкуренцію вона відчувала на вокальних нокаутах. Тоді вокалістка успішно поборолась за місце у бажаних прямих ефірах, однак її друзі з шоу не пройшли далі, що було для неї дуже боляче.

Я відчувала шалену конкуренцію на нокаутах, це був дійсно складний етап, коли ти стоїш за крок до бажаних прямих ефірів. Усі дуже переживали і хотіли пройти далі... Якщо батли пройшли в розслабленій атмосфері, то вже на нокаутах всі зрозуміли, як все виглядає, коли учасники покидають проект. Це було досить страшно. Особливо, коли друзі, з якими ти добре спілкуєшся, в яких ти віриш, покидають шоу

– зізналась Оксана Муха.

За словами учасниці "Голосу країни", вже прямі ефіри пройшли дуже швидко. Кожного разу Оксана Муха підкорювала глядачів чуттєвим співом, а претенденти на головний кубок проекту зізнавались, що вона є однією із найсильніших вокалісток. Зрештою талановита львів'янка отримала найбільшу підтримку від глядачів та виборола перемогу на "Голосі країни-9".