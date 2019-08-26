Це було кохання з першого погляду, – дівчина Роналду відверто розповіла про їхні стосунки

Попри те, що Кріштіану Роналдо відомий на весь світ, про своє особисте життя він і його супутниця Джорджина Родрігес розповідають рідко та мало. Проте днями 25-річна аргентинська модель вирішила відкритися представникам ЗМІ і дала відверте інтерв'ю для іноземного глянцю, в якому розповіла про їхнє знайомство з відомим футболістом, а також відносини у сім'ї.

Інтерв'ю Джорджини Родрігес з’явилося на сайті Mirror з посиланням на видання The Sun. 25-річна дівчина Кріштіану Роналду зробила виняток і відверто розповіла про життя зі знаменитим футболістом.

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Варто додати, що вперше про роман Роналду та аргентинської моделі заговорили у 2016 році.

Наша перша зустріч відбулася в бутіку Gucci, де я працювала продавцем-консультантом. Через кілька днів ми знову побачилися - на заході іншого бренду. Тоді ми змогли поговорити в невимушеній атмосфері. Це було кохання з першого погляду,

– відверто зізналася Джорджина Родрігес.

Проте вона не заперечує, що популярність її обранця – не найлегший бонус у стосунках.

Нелегко зустрічатися з такою відомою людиною, але я б не стала міняти своє життя. Мої почуття до нього сильніші за будь-який тиск. Впевнена, разом ми можемо подолати все, що завгодно,

– ствердила модель.

Також вона зазначила, що багато часу проводить з дітьми. Оскільки в їхнього батька насичений графік і він рідше може дозволити собі проводити багато часу вдома, то Джорджина намагається компенсувати це своєю присутністю.

Я намагаюся бути вдома більше часу. Проводжу багато часу зі своїми дітьми … У будинку є робочі місця, які полегшують роботу з дому. У моїй роботі добре те, що я можу завантажувати фотографії з дому, а рекламні кампанії проходять максимум два дні поспіль,

– запевнила дівчина Кріштіану Роналду.

Оскільки бойфренд відомої моделі чимало заробляє, вона одразу ж зазначила, що гроші коханого її не цікавлять взагалі. Ба більше, вона сама добре заробляє завдяки Instagram.

Економічне багатство – це добре, але я з Кріштіану не через гроші. Багатство – це здорова і щаслива сім'я. Кілька місяців тому після тривалої хвороби помер мій батько, тоді я зрозуміла, що дійсно важливо тільки одне – здоров'я. Без здоров'я ми ніщо,

– зазначила Джорджина Родрігес.