Це було пекло! – Енн Гетевей розповіла про труднощі під час другої вагітності

Нещодавно голлівудська акторка Енн Гетевей зізналась, що з чоловіком Адамом Шульманом очікує на появу другої дитини. У спілкуванні з журналістами 36-річна зірка вирішила відверто розповісти, що пережила чималий стрес, поки дізналась про вагітність.

Енн Гетевей заявила, що давно планувала з чоловіком поповнення у сім'ї, передає The Daily Mail. В той час багато зірок оголошували про вагітність, що змушувало акторку переживати стрес через свою нездатність народити другу дитину. Однак після обстеження у шпиталі Енн Гетевей щасливо повідомила про майбутнього нащадка.

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Кожен раз, коли я намагалася завагітніти, у мене нічого не виходило. Це було пекло! Як на зло, в цей момент багато жінок оголошували про вагітність, крім мене. Я розуміла, що повинна радіти за інших, але мені здавалося, що всі говорять про вагітність, щоб заподіяти мені біль. Я була не здатна зрозуміти, що відбувається, і в усьому звинувачувала тільки себе і своє тіло,

– розповіла Енн Гетевей.

Тільки завдяки своєму чоловіку, актору Адаму Шульману. вона пережила той непростий період. У мережі зірка поділилась своїми переживаннями щодо безпліддя та отримала сотні повідомлень про такі ж проблеми. Відтак Енн Гетевей висловила обурення, що цю проблему публічно не обговорюють, що змушує жінок почуватись ніяково або ж засмучено.

"Ми не звикли говорити про складнощі, виставляючи в Instagram лише щасливі моменти зі свого життя, не завжди розуміючи, як це може когось випадково поранити. Коли я розповіла про те, що мені довго не вдавалося завагітніти, багато написали мені, що теж пройшли через це і прекрасно розуміють мене. Я знаю, що у світі є ще тисячі жінок, які зараз намагаються завагітніти. Я хочу сказати всім: не бійтеся, я з вами!" – додала вона.

Хто така Енн Гетевей?

Акторка дебютувала на телеекранах у 1999 році у серіалі "Будь собою". Світову славу Енн Гетевей принесла інша кінострічка – романтична комедія "Щоденник принцеси". Окрім цього, зірка зіграла головні ролі у популярних фільмах: "Море спокус", "Аліса в Країні Чудес", "Рейчел виходить заміж", "Кохання та інші ліки", "Один день", "Інтерстеллар", "Стажер". Щодо особистого життя, то Енн Гетевей у 2012 році вийшла заміж за популярного актора Адама Шульмана. 24 березня 2016 року у голлівудського подружжя народився син, якого закохані назвали Джонатаном Роузбенксом.