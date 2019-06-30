Це доля, – Віктор Павлік відверто прокоментував стосунки та весілля з 25-річною дівчиною

Український співак Віктор Павлік приголомшив прихильників несподіваною заявою: він покинув дружину Ларису та закрутив роман із 25-річною Катериною Реп'яховою. Після резонансного зізнання 53-річний артист вирішив пояснити, чи насправді готується до четвертого весілля.

Як Віктор Павлік зізнався ТСН, рішення покинути сім'ю йому далось нелегко. Водночас артист запевнив, що екс-дружині Ларисі він залишив абсолютно всі статки, зокрема, квартиру в столиці. Після того, як співак закрутив роман із Катериною Реп'яховою, він переїхав до її орендованого помешкання у Києві та назначив дівчинку концертним директором.

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"Я знаю, що їм нелегко і боляче. Особливо Ларисі. Вона реально лишилася сама. З Павлом, але сама. Я лишив їм квартиру. Лишив абсолютно все", – розповів Віктор Павлік.

Пригадав артист і першу зустріч з 25-річною Катериною. Дівчина, яка була його палкою прихильницею та змалку слухала пісні Віктора Павліка, знайшла співака в Миколаєві. Після виступу Катерина Реп'яхова подарувала розкішний букет квітів своєму кумиру і листівку, в якій зізналась у коханні. У холі готелю, де зупинився на час гастролей Віктор Павлік, їй довелось прочекати понад 3 години, однак зустріч стала доленосною: після цього пара почала листуватись та зустрічатись.

Це доля! Я в це вірю, що це доля. Бо вона чекала три години і вже заходила в номер, закривала двері, а я в цей момент виходив на поверх, побачив її здалеку і крикнув: "Ей, дівчино!"

– пригадав Віктор Павлік.

Артист запевняє, що про весілля говорити ще рано. Віктор Павлік подарував коханій обручку, однак йти з нею до вівтаря не поспішає, говорячи приказкою "Поживемо – побачимо". Водночас співак анонсував, що невдовзі його прихильники почують нову пісню, яку він записав на хвилі нових почуттів. Однак трек Віктора Павліка не буде про кохання, а про любов доньки і батька.

Що відомо про новий роман Віктора Павліка?

Понад три роки Віктор Павлік зустрічався з майже на 30 років молодшою Катериною Реп'яховою. Пара не поспішала оголошувати про свій роман та, коли інформація просочилась у ЗМІ, артист підтвердив усі чутки. Сама Катерина зізналась, що ще у 2016 році вона отримала обручку від зіркового коханого та просто не афішувала свої стосунки.



Вперше про Віктора Павліка дівчина почула під час сімейних відпочинків у Трускавці. Тоді співак часто приїжджав до курортного міста, а Катерина Реп'яхова з батьками часто відвідували його виступи. Закінчивши університет, запальна українка з Дніпра вирішила все ж зізнатись співаку про свої почуття. Сталось це у Миколаєві, під час його концерту. Після зустрічі пара тривалий час спілкувалась, а Віктор Павлік поступово знайомив рідних з новою обраницею.



Катерина Реп'яхова не приховує, що не всі її родичі сприйняли цей роман серйозно. Рідні не були впевнені, що 53-річний бойфренд наважиться покинути свою сім'ю. Однак все ж це сталось і майже 2 роки Віктор Павлік з Катериною живуть в орендованій квартирі. Дівчина вже подружилась із старшими дітьми артиста, а от молодший Павло відмовляється з нею спілкуватись.