"Це дуже чоловічий світ", "Людське кіно": як українські глядачі відреагували на фільм "Додому"

Після світової прем’єри фільму "Додому" режисера Нарімана Алієва на Каннському кінофестивалі, Україна завмерла в очікуванні – коли ж стрічку можна буде побачити на великих екранах. Відомо, що довгоочікувана прем’єра відбудеться 7 листопада, а от деякі прихильники українського кіно вже встигли відвідати допрем’єрні покази та поділитись власними враженнями від перегляду кіно про Крим.

Перші презентації фільму "Додому" відбулись в низці українських міст за кілька днів до прем’єри, зокрема, 4 листопада – у Львові та 5 листопада – у Києві. Журналісти LifeStyle 24 також побували на допрем’єрному показі та зібрали головні факти з кінострічки, що претендує на премії Золотий глобус і Оскар.

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Що відомо про фільм "Додому"?Український фільм "Додому" став четвертою, проте дебютною повнометражною роботою молодого українського режисера кримськотатарського походження Нарімана Алієва.

У стрічці розповідається про кримського татарина Мустафу та двох його синів Аліма та Назіма, які поїхали в Київ після анексії Криму. Через смерть на війні одного з них батько приїжджає у Київ, щоб забрати тіло сина назад в Крим і поховати згідно з мусульманськими традиціями. Водночас інший син не розуміє рішення батька і потреби дотримання традицій.



Головні ролі виконали знамениті українські актори – Ахтем Сеїтаблаєв, Ремзі Білялов, Віктор Жданов та Дар'я Баріхашвілі. Продюсером фільму став Володимир Яценко. Виробник – LimeLite.

Фільм "Додому" 2019 Нарімана Алієва: відгуки

Олег Сенцов

Одним з перших на прем’єру фільму відреагував колишній політв’язень, український режисер з Криму Олег Сенцов. За його словами, цей фільм не залишить байдужим жодного кримчанина.

Кіно, яке болить. Про те, що болить – у кого і як. З художнього боку можна, звичайно, повишуковувати якісь недопрацювання, а точніше перегини, але я не буду цим займатися. Цим фільмом Україна може пишатись, і відбір у другий конкурс Канн тому явне підтвердження,

– зазначив Сенцов.



Олег Сенцов про фільм "Додому" / Скріншот з фейсбуку

Святослав Вакарчук

Український виконавець та політик Святослав Вакарчук поділився своїми враженнями від перегляду фільму та зазначив, що він нагадує йому справжню козацьку думу.

Фільм "Додому" Нарімана Алієва нагадує мені козацьку думу. Довга дорога на одному подиху. Дуже чесний фільм. Ну і Ахтем Сеітаблаєв – до мурашок. Обов'язково сходіть,

– прокоментував лідер гурту "Океан Ельзи".



Святослав Вакарчук про фільм "Додому" / Скріншот з інстаграму

Мар’яна Савка

Своїми враженнями від фільму "Додому" поділилась і українська письменниця та співзасновник "Видавництва Старого Лева" Мар’яна Савка. Поетеса підкреслила, що сюжет фільму є доволі простим, але дуже неоднозначним, де батько не може зрозуміти сина і навпаки. В той же час Савка переконана, що ця стрічка про "дуже чоловічий світ", адже це світ ісламу, в той час як в українському кіно переважає "жінка".

Це фільм, у якому нема жодної зайвої деталі. Із сюжетом, який безжально натискає на багато больових точок нашого суспільства. Безжальний і красивий. Війна, яка руйнує долі. Драматизм у житті людей із різними менталітетами і релігіями. Що таке, зрештою, дім? Земля, на якій ти маєш жити, чи земля, в яку тебе мають поховати? Дім як молитва чи дім як могила,

– роздумувала Мар’яна Савка.



Мар'яна Савка про фільм "Додому" / Скріншот з фейсбуку



Мар'яна Савка про фільм "Додому" / Скріншот з фейсбуку

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Айдер Муждабаєв

Український журналіст кримськотатарського походження Айдер Муждабаєв спочатку засумнівався у правдоподібності історії та її героїв, адже фільм відбувається "фізично між війною на Донбасі і анексованим Кримом" і в ньому спочатку він не побачив "жодного російського – ні прапора окупанта, ні обличчя, ні танка, ні репліки", через що глядачі включно з кримськими татарами , до кінця не зрозуміють про кого та про що розповідає це кіно. Але його думку вкрай змінив його друг Павел Фельдблюм.

Мої сумніви розвіяв мій друг єврейський громадський діяч Павел Фельдблюм, з яким ми в залі сиділи поруч. "Тут росіяни – у кожному кадрі", – сказав мені він. Ахтем, Наріман і вся команда – спасибі і вітаю! Наріман, з першою великою роботою тебе! Головне – не зупиняйся, у тебе взагалі все ще попереду, я буду вболівати за тебе,

– запевнив Айдер Муждабаєв.



Айдер Муждабаєв про фільм "Додому" / Скріншот з фейсбуку

Галина Гузьо

Українська громадська діячка, менеджер гурту "Піккардійська терція", співаків Оксани Мухи і Павла Табакова, ініціаторка проєкту "Пісні війни" – Галина Гузьо – переконана, що цей фільм про справжніх людей і "про ціну, розуміючи яку, жоден притомний українець не дозволить державі Україна капітулювати".

Для мене це одне із найсильніших кіновражень цього року. Дуже Людське кіно. Власне, про Людину! А вже через Людину – про війну на Донбасі, про Крим, про кримських татар, про відносини між батьком та сином, про українські реалії... Вражає, що "Додому" не має музичного супроводу. Попри це, увага глядача тримається настільки потужно, що ти навіть не помічаєш цього. Тебе тримає драма. Драма життя двох людей – тут і зараз. Наших сучасників у нашому жорстокому часі,

– зазначає Галина Гузьо.



Галина Гузьо про фільм "Додому" / Скріншот з фейсбуку

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Оксана Юринець

Український політик та народний депутат Верховної ради України VIII скликання Оксана Юринець підтримала Галину Гузьо, додавши, що під час перегляду фільму пережила справжній "океан емоцій". Політикиня також привітала Ахтема Сеітаблаєва за блискуче перевтілення з режисерського амплуа в акторське та побажала всій знімальній команді представити фільм в Лос-Анджелесі на Оскарі-2020.



Оксана Юринець про фільм "Додому" / Скріншот з фейсбуку