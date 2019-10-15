Це найскладніше випробування, – Катерина Кухар розповіла про втрату дитини

Українська прима-балерина Катерина Кухар відверто розповіла про втрату дитини на останніх місяцях вагітності. Сталось це під час першого шлюбу зірки балету.

Вперше про втрату дитини Катерина Кухар зізналась під час шоу "Танці з зірками 2018". Знаменитість розчулила подібна історія боксера Дениса Берінчика, тому вона зі сльозами повідомила, що теж пережила це. У програмі "Життя відомих людей" прима-балерина поділилась деталями смерті нащадка.

Читайте також: Катерина Кухар провела весілля в ефірі "Танців з зірками 2019": перший танець та обітниці

"У мене в той момент було тільки одні запитання – за що і чому. І я не бачила відповіді на них. Після реанімації, коли мене перевезли до палати, я була поряд з палатою відмовників. І, звичайно, коли жінка після такої трагедії, після втрати дитини, лежить і чує дитячі крики – ось це найскладніше випробування... Ані близькі, ані антидепресанти, жодні снодійні – мені абсолютно нічого не допомагало. Я спати не могла, просто хотіла лежати і плакати", – поділилась Катерина Кухар.

Впасти у затяжну депресію балерині не дозволила її педагог. Жінка фактично змусила Катерину Кухар повернутись до роботи та скерувала весь її біль в емоційні спектаклі. Зокрема, після втрати дитини прима українського балету зіграла головну роль у постановці "Ромео і Джульєтта".

Після виходу на сцену всім цим я поділилася з глядачем. Тільки після цього я відчула якесь полегшення і зрозуміла, що жити варто,

– розповіла Катерина Кухар.

За 4 роки прима-балерина таки стала мамою. Катерина Кухар народила сина Тимура, якого спершу виховувала сама. Із першим чоловіком, ім'я якого вона не розголошує, зірка розучилась. Незадовго після цього Катерина Кухар познайомилась з Олександром Стояновим, з яким наразі щасливо заміжня. Пара виховує двох дітей – сина Тимура та спільну доньку Анастасію.