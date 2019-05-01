Це огидний проект, – Оля Полякова гостро розкритикувала шоу "Холостяк": відеодоказ

Знаменита українська співачка Оля Полякова поділилася зі своїми шанувальниками враженнями від перегляду одного з епізодів шоу "Холостяк". Зірка різко висловилася щодо учасниць, їхньої поведінки та всього проекту загалом.

Своє обурення після перегляду одного з епізодів реаліті-шоу проекту "Холостяк" Оля Полякова опублікувала на сторінці в Instagram. Співачка заявила, що дивилася проект вперше, тому в своєму відеозверненні не змогла стримати емоцій люті і здивування.

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Я проти, щоб наші доньки дивилися на це і відтворювали цю модель поведінки,

прокоментувала Оля Полякова.

У відео вона звернулася до дівчат, які беруть участь у проекті. "Купа баб бореться за одного, такого собі, мужика. Ви зійшли з розуму? Ви ще б'єтеся за нього, пред'являєте якісь претензії. Він вас за це виганяє з проекту. Це взагалі що таке?" – з таких слів українська зірка почала свій монолог.

Після чого поставила питання, чи знають дівчата, що патріархальна нісенітниця вже давно закінчилася і залишилася у XX столітті. Оля назвала проект огидним і запевнила, що він принижує гідність жінок.