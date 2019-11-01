Це розбиває серце, – Джордж Мартін прокоментував закриття його приквела до "Гри престолів"

Американський письменник, автор культового роману "Пісня льоду й полум'я", Джордж Мартін з розпачем прокоментував новину про закриття приквела, над яким він працював.

Про те, що його неабияк засмутило закриття проєкту, який він назвав "Довга ніч", 71-річний письменник-фантаст написав у своєму блозі.

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За його словами, телеканал HBO вирішив не продовжувати роботу над серіалом, незважаючи на те, що пілотна серія була відзнята у Північній Ірландії ще навесні 2019 року. Однак Джордж Мартін не шукає підводних каменів і каже, що не бачить зв'язку з фільмуванням нового приквела, назву якого днями розсекретили творці серіалу.

Я, зрозуміло, був засмучений новиною, що проєкт не стане серіалом. Джейн Голдман – приголомшлива сценаристка і я із задоволенням попрацював з нею. Не знаю, чому HBO вирішив не замовляти виробництво сезону, але не думаю, що це якось пов'язано з "Домом Дракона". Це розбиває серце: ти працюєш над пілотною серією, ростиш її власними кров'ю, потом і сльозами – і в підсумку все це не призводить ні до чого,

– написав Джордж Мартін.

Після цього автор роману "Пісня льоду й полум'я" подякував команді, яка працювала над приквелом разом з ним, і побажав успіхів у майбутній роботі. Також він зазначив, що не співпрацюватиме з творцями серіалу "Дім Дракона", поки не завершить роботу над "Вітром зими", якому зараз присвячує весь вільний час.