Це священно, – Кара Делевінь пояснила, чому приховувала роман з Ешлі Бенсон

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Кара Делевінь та Ешлі Бенсон
Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / Instagram / @lucyhale0102

Британська супермодель Кара Делевін стала зіркою нового випуску британського журналу Elle. Окрім відвертої фотосесії зірка розповіла про стосунки зі своєю коханою Ешлі Бенсон, з якою, за чутками ЗМІ, вона нещодавно зіграла таємне весілля.

В інтерв’ю для видання 27-річна британка поділилась деталями свого особистого життя, яке воліє тримати подалі від фотоспалахів та надмірної публічності. Кара зізналась, що їй справді добре, коли вона закохана. На її думку, це неймовірно, коли ти можеш бути не один.

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У той же час вона пояснила, чому раніше боялась показати пресі свою нову кохану.

Тому що це священно. Багато хто думає, що я не часто говорю про це, тому що соромлюся своєї дружини або люблю грати в загадковість. Це не так. Просто раніше я ніколи не обговорювала на публіці особисте життя,
– зазначила модель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ashley Benson (@ashleybenson)

 

Що відомо про роман Кари Делевінь та Ешлі Бенсон?Журналісти вперше заговорили про стосунки Кари Делевінь та зірки серіалу "Милі ошуканки" Ешлі Бенсон на початку 2019 року. Однак про роман свідчили численні знімки з побачень, зроблені папараці. Спершу знаменитості не коментували жодних чуток, а всередині червня офіційно заявили про свої почуття. Вже 11 липня в ЗМІ з'явилась непідтверджена інформація, що пара заручилась, а на початку серпня – таємно одружилась у Лас-Вегасі.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові романи Кара Делевінь
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