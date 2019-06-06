Це твій максимум, вище не стрибнеш: як Оля Цибульська зустріла жінку, яка принижувала її

Українська співачка Оля Цибульська розповіла про те, як випадково зустрілася з людиною, яка знущалася з неї 10 років тому. За словами Олі, жінка з минулого переконувала артистку, що вона не досягне успіхів.

Мотиваційну розповідь з власного життя Оля опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Я зустріла людину, яка мене принижувала. Через 10 років. В одному з модних столичних ресторанів за сусіднім столом жувала свій сніданок жінка, яка гарантувала мені повний провал в кар’єрі. Ми поговорили. Вона визнала свою помилку 10 річної давності і додала: "Але це твій максимум. Вище не стрибнеш. Не вистачить сил і таланту",

– згадала слова Цибульська.

Після такої зустрічі у ресторані Цибульська поїхала на студію дублювати українську версію фільму "За мрією". Зірка змогла переконати віддати їй роль "стервозної жінки, яка думає, що може впливати на чиюсь мрію", щоб оживити образ її давньої знайомої на екранах.

"Ми підписали контракт на озвучення іншої героїні, але ця зустріч зранку... Я переконала творців фільму віддати мені роль продюсерки. Грізної, стервозної, сухої жінки, яка думає, що може впливати на чиюсь мрію. Хочу хоча б в кадрі взути її туфлі і зрозуміти звідки береться чорне піднебіння.Сьогодні я героїня Ребекки Холл. Прем’єра 20 червня у всіх кінотеатрах України. Хочу щоб ви подивились.️ І моя давня знайома теж", – додала Оля.

Знаменитість додала, що жінка з минулого зробила її сильнішою.

"А я хочу її оживити. Бо ти живий, доки ти відчуваєш .️️️А хто тебе зробив сильнішим?" – написала артистка.