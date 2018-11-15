"Це завжди було моїм покликанням": Наталя Могилевська опановує нову професію

Талановита українська співачка Наталія Могилевська зізналася, що вирішила здобути нову освіту у сфері педагогіки.

Про це Могилевська написала на своїй сторінці в Instagram.

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За словами Наталії, це стане її внеском в історію розвитку країни.

Я вчуся вчити дітей. Педагогіка, психологія дітей різного віку, навіть нейроуправління в моїх планах. Частину своїх сил і енергії в майбутньому я планую присвятити дітям. Це завжди було моїм покликанням. Нарешті я вирішила підняти свої знання на професійний рівень, з повним запалом, властивим мені коли я віддаюся новій справі,

– розповіла співачка.

Шанувальники артистки щиро відреагували на бажання Могилевської і похвалили її.

"Наталю, ви молодець. Готова довірити Вам, як вчителю, свою донечку", "Молодець, головне у політику не залазити", "Успіхів! У Вас все вийде", "Захоплююся Вашою працьовитістю і простотою!" – пишуть користувачі у мережі.