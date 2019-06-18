Це жорстоко: фанати засудили фото Алессандри Амбросіо з мертвим восьминогом

Знаменита бразильська супермодель Алессандра Амбросіо та екс-ангел Victoria's Secret весь свій вільний час проводить у подорожах. Відтак, зірка наразі відпочиває на грецькому курорті Санторіні, звідки публікує не лише пікантні кадри в купальниках, а й такі, що збентежили користувачів.

17 червня на Instagram-профілі зірки з'явився допис, у якому вона закликала підтримувати риболовів, адже саме вони пропонують відпочиваючим смачну та корисну їжу з моря.

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Час обіду. Якщо ви – споживачі морепродуктів, тоді можете підтримати місцевих риболовів та дізнатись про їхню роботу, яку вони виконують. Адже вони подають корисний білок на ваші тарілки,

– заявила Амбросіо.

Але фото, яке Алессандра вирішила опублікувати першим у серії, викликало доволі бурхливу реакцію у соцмережі. На ньому можна побачити восьминога, скоріш за все, мертвого, що був підв'язаний до мотузки. На іншому фото були зображені грецькі краєвиди.

"Оце так! Ніколи б не очікувала такого від вас. Дуже шкода, але відписуюсь! Така жорсткість не повинна рекламуватись"; "Це жорстоко", "Це не нормально, відписуюсь від вас", – ці та багато сотні інших коментарів залишили фанати під дописом моделі.

Деякі фанати все ж старались встати на захист бразилійки, але їх було помітно менше: "Алессандра, навіть не звертайте увагу на десятьох чи скількох там хейтерів… Я слідкував за вами довгий час і знаю, що ви – великий захисник навколишнього середовища.. Цікаво, що вони не переживають за власні шкіряні гаманці, але судять вас за просування екологічно чистих продуктів". Сама ж модель ніяк не реагувала на нападки хейтерів, однак відповіла схвальним "емодзі"-оплесками на коментар одного з прихильників Nachson Mimran. "Я думаю, що ви правильно вчинили, що підняли цю тему. Давайте будемо реалістами і думати прагматично. Це позитивно впливає на економіку країни... Ремесло риболовлі допомагає заробляти на життя найбіднішим верствам населення. Ми не ідеальні!.." – йдеться в коментарі.



Коментатор підтримав Алессандру Амбросіо / Скріншо з Instagram